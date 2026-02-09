Cadillac presentó su auto de Fórmula 1 en el Super Bowl LX y un famoso director de cine lo denunció por plagio

Puertas adentro, el lanzamiento tuvo tono histórico. Dan Towriss, CEO del equipo, explicó que la decoración refleja la identidad de la estructura que se prepara para desembarcar en la Máxima. En la misma línea, el presidente de GM, Mark Reuss, habló de un recorrido iniciado años atrás para construir una escudería capaz de representar innovación y orgullo nacional. El director deportivo, Graeme Lowdon, subrayó la ambición de presentarse ante el mundo en un escenario inédito para la categoría.