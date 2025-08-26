Cadillac confirmó a sus pilotos para la Fórmula 1 en 2026

“Contar con dos pilotos tan experimentados es una declaración de intenciones. Han visto todo en la Fórmula 1 y saben lo que hace falta para competir al más alto nivel. Pero, por encima de todo, comprenden lo que significa ayudar a construir un equipo desde cero”, destacó Graeme Lowdon, jefe de la flamante escudería, quien en el pasado lideró estructuras como Virgin, Marussia y Manor entre 2010 y 2016.