Cadillac confirmó a sus pilotos para la Fórmula 1 en 2026

La nueva escudería de la Máxima categoría debutará con dos corredores de enorme experiencia: entre el mexicano y el finlandés suman más de 500 Grandes Premios y 16 victorias en la Fórmula 1.

Cadillac confirmó a sus pilotos para la Fórmula 1 en 2026
Hace 1 Hs

La grilla de la Fórmula 1 para 2026 comienza a tomar forma con un anuncio que marca el desembarco oficial de Cadillac en la categoría. La escudería norteamericana confirmó que Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas serán sus pilotos titulares en lo que será su estreno como el undécimo equipo del campeonato mundial.

Aunque desde hace semanas se rumoreaba esta posibilidad, la noticia fue oficializada este martes, despejando uno de los grandes interrogantes de cara a la próxima era de la F1. La dupla elegida por Cadillac reúne una amplia experiencia: entre el mexicano y el finlandés acumulan 527 participaciones en Grandes Premios y 16 victorias a lo largo de sus trayectorias.

Post Instagram

“Contar con dos pilotos tan experimentados es una declaración de intenciones. Han visto todo en la Fórmula 1 y saben lo que hace falta para competir al más alto nivel. Pero, por encima de todo, comprenden lo que significa ayudar a construir un equipo desde cero”, destacó Graeme Lowdon, jefe de la flamante escudería, quien en el pasado lideró estructuras como Virgin, Marussia y Manor entre 2010 y 2016.

Con este anuncio, Cadillac se asegura una base sólida para afrontar el exigente desafío de su debut en la Fórmula 1, mientras los fanáticos ya imaginan cómo responderá el nuevo proyecto frente a las potencias históricas del automovilismo mundial.

