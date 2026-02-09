¿A qué edad deberías irte a vivir solo? Esto dicen la ciencia

Las posibles respuestas

Una indagación realizada por científicos de las Universidades de Pittsburgh y Minnesota afirma que las personas comienzan a pensar como adultas al cumplir 18 años, y comienzan a tener mayor madurez mental alrededor de los 20 y de los 25. Siguiendo este estudio, esta franja de edad sería la mejor para independizarse debido a que en esos años se produce un momento de “transición” de la adolescencia a la adultez, y es el tiempo en el que la persona comienza a desarrollar mayor madurez y autonomía, lo que implica un crecimiento y la posibilidad de adaptarse a nuevos desafíos.