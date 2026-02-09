Cómo se gestó el triunfo de los Seahawks ante los Patriots en el Super Bowl LX

El arranque ya insinuaba el rumbo. Apenas tres minutos necesitó el equipo para ponerse en ventaja con el primero de los cinco goles de campo de Jason Myers, una actuación que quedará en los libros del evento. A partir de ahí, el dominio fue territorial y emocional. La línea defensiva empezó a llegar sobre Drake Maye, lo incomodó en cada lectura y empujó a los Patriots a una seguidilla de despejes que condicionó todo el desarrollo.