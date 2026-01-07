Trasladaron a Juan Cruz Yacopini a Buenos Aires tras una operación: cómo sigue su estado de salud

El accidente en El Carrizal

El hecho ocurrió en el camping El Biguá, en el dique El Carrizal, en Luján de Cuyo. Yacopini se encontraba junto a un grupo de amigos cuando se arrojó al agua desde una lancha en una zona de escasa profundidad. El impacto contra el fondo le provocó un fuerte golpe en la cabeza y quedó inconsciente.