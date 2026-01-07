Secciones
Trasladaron a Juan Cruz Yacopini a Buenos Aires tras una operación: cómo sigue su estado de salud

El piloto mendocino fue derivado a un centro médico especializado luego de ser intervenido quirúrgicamente en Mendoza. Permanece internado, bajo control permanente, y con pronóstico reservado mientras continúa su recuperación.

EVOLUCIÓN. Juan Cruz Yacopini permanece internado en el Instituto Fleni, donde es seguido por un equipo de especialistas tras el grave accidente sufrido en El Carrizal.
Hace 1 Hs

El estado de salud de Juan Cruz Yacopini mantiene en vilo al mundo del automovilismo. Luego de ser intervenido quirúrgicamente en Mendoza, el piloto mendocino fue trasladado a Buenos Aires para continuar su tratamiento en un centro de mayor complejidad. El operativo se realizó a través de un vuelo sanitario especialmente equipado, una vez que el equipo médico consideró que su condición clínica lo permitía.

Yacopini, que sufrió un grave accidente el pasado 19 de diciembre durante sus vacaciones, quedó internado en el Instituto Fleni, donde será atendido por especialistas que evaluarán su evolución y los próximos pasos del tratamiento. Según se informó, su estado sigue siendo delicado y el pronóstico permanece reservado.

Desde su entorno familiar explicaron que la decisión del traslado se tomó con extrema cautela. “Lo hicimos muy privado y con mucho miedo, pero va a ser lo mejor para él”, señalaron en declaraciones a Radio Mitre.

El piloto permaneció internado en terapia intensiva en la Clínica de Cuyo desde el momento del accidente, donde fue estabilizado tras una operación realizada días atrás. Esa intervención permitió avanzar con el cambio de centro de salud y planificar su derivación a Buenos Aires.

El accidente en El Carrizal

El hecho ocurrió en el camping El Biguá, en el dique El Carrizal, en Luján de Cuyo. Yacopini se encontraba junto a un grupo de amigos cuando se arrojó al agua desde una lancha en una zona de escasa profundidad. El impacto contra el fondo le provocó un fuerte golpe en la cabeza y quedó inconsciente.

Durante el traslado hacia un hospital, el piloto sufrió un paro cardiorrespiratorio, por lo que debieron realizarle maniobras de reanimación. Fue ingresado de urgencia al Hospital Perrupato, donde se le diagnosticó un politraumatismo grave con shock medular, y luego derivado a la Clínica de Cuyo.

Como consecuencia del accidente, Yacopini no participó del Rally Dakar 2026, que comenzó el 4 de enero en Arabia Saudita. El mendocino iba a ser uno de los representantes argentinos en la clase mayor de autos.

El traslado a Buenos Aires busca garantizar la continuidad de su recuperación en un entorno con mayor disponibilidad de recursos y especialistas. Los médicos remarcan que, pese a la complejidad de las lesiones, el piloto se mantiene estable y cada etapa del tratamiento será evaluada con cuidado.

La familia agradeció públicamente las muestras de apoyo recibidas desde Mendoza, distintos puntos del país y el exterior. Mientras tanto, el automovilismo argentino sigue de cerca su evolución, con la expectativa puesta en su recuperación y en que pueda, algún día, volver a las pistas.

Temas Buenos AiresMendozaArgentinaRally Dakar Juan Cruz Yacopini
