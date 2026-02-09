Estudiantes impuso su juego y ganó con autoridad en Santa Fe

Estudiantes se impuso con autoridad ante Colón en Santa Fe por 85 a 66, en un partido que dominó de principio a fin. El equipo dirigido por Fabrizio Esposito marcó el ritmo desde el arranque, fue sólido en defensa y efectivo en ataque para quedarse con un triunfo claro como visitante.
El buen rendimiento colectivo tuvo varios puntos altos. Juan Cruz Rodríguez aportó 13 puntos, 3 rebotes y 7 asistencias; Santiago Capelli sumó 12 unidades, 9 rebotes y 6 asistencias; mientras que Javier Bollo y Elías Cave fueron los máximos anotadores del equipo con 16 puntos cada uno. Bollo agregó 7 rebotes y Cave cerró su planilla con 8 rebotes, ambos siendo determinantes en la pintura.
Parciales: 15-21; 19-27; 14-23; 18-14.
Con este resultado, Estudiantes cerró su gira por Santa Fe con una derrota ante San Paula y una victoria frente a Colón. El conjunto tucumano acumula ahora un récord de 11 triunfos y 9 derrotas en la temporada.