Estudiantes impuso su juego y ganó con autoridad en Santa Fe

La “Cebra” venció 85-66 a Colón como visitante, dominó el partido de principio a fin y cerró su gira con un triunfo clave antes de volver a jugar en Tucumán.

VICTORIAZA. El conjunto tucumano fue el claro ganador en Santa Fe.
Hace 1 Hs

Estudiantes se impuso con autoridad ante Colón en Santa Fe por 85 a 66, en un partido que dominó de principio a fin. El equipo dirigido por Fabrizio Esposito marcó el ritmo desde el arranque, fue sólido en defensa y efectivo en ataque para quedarse con un triunfo claro como visitante.

El buen rendimiento colectivo tuvo varios puntos altos. Juan Cruz Rodríguez aportó 13 puntos, 3 rebotes y 7 asistencias; Santiago Capelli sumó 12 unidades, 9 rebotes y 6 asistencias; mientras que Javier Bollo y Elías Cave fueron los máximos anotadores del equipo con 16 puntos cada uno. Bollo agregó 7 rebotes y Cave cerró su planilla con 8 rebotes, ambos siendo determinantes en la pintura.

Parciales: 15-21; 19-27; 14-23; 18-14.

DOMINIO. Estudiantes manejó los tiempos del juego, con claridad en ataque y solidez colectiva para construir una victoria amplia ante Colón.

Con este resultado, Estudiantes cerró su gira por Santa Fe con una derrota ante San Paula y una victoria frente a Colón. El conjunto tucumano acumula ahora un récord de 11 triunfos y 9 derrotas en la temporada.

Temas Santa FeJoe Hampton
