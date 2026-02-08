Recuerdos fotográficos: ¿Qué tipo de mujer inspiró la Libertad?

Añaden: “La mujer que posó para Lola Mora tenía 166,46 cm de altura... un peso de 55,11 kilos... y un índice de masa corporal... de 20,32. Un valor perfecto para esa edad”. Y se calcula su edad en 35 años. Cara cuadrada. “La nariz es fina, de dorso rectilíneo y termina en una punta afilada; los ojos son grandes y los labios carnosos. Este tipo (de mujer) vive en la península ibérica, el sur de Francia y de Italia y en otras regiones del Mediterráneo”. También el cabello es de esta zona, “más grueso y áspero que en otras regiones europeas... El enrulado de nuestra imagen recuerda a las esculturas etruscas ubicadas en la región de la Toscana”. Las proporciones: 97,62 de perímetro torácico y 103 de perímetro pélvico, “una proporción acorde a los cánones de belleza universal”.