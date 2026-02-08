Recuerdos fotográficos: ¿Qué tipo de mujer inspiró la Libertad?

En 1903 el Gobierno de la Nación le encomendó a Lola Mora (que por entonces estaba en Europa) un conjunto de cuatro esculturas, entre las cuales estaba la estatua de la Libertad. En 1904 la artista trajo todo en cajas de Europa y en septiembre de ese año se inauguraron todas, tras una polémica porque las autoridades querían que la Libertad mirase al este y Lola Mora la puso con la cara hacia el oeste: “La Libertad, cual astro de la moral y la civilización de los pueblos, debe nacer con el sol, y como el que nace jamás lleva los ojos hacia atrás, mira por lo tanto al infinito”, argumentó.
En “La estatua de la Libertad” (“La Tarde”, 27/08/87) Carlos Páez de la Torre (h) escribió que “Lola Mora identificó perfectamente su fuente de inspiración, al afirmar que le había servido de modelo la tercera hija del embajador argentino en Italia, doctor Enrique B. Moreno, a quien Lola ya le debía múltiples atenciones en Roma”.
¿Pero, cómo era la figura de esa mujer? En “La Libertad”, una humana aproximación”, Luis Olaya y María Ana Olaya Pasarell (“Jornadas de la Generación del Centenario”, del Centro Cultural Rougés, 2018), describen la escultura hecha en mármol de carrara y granito. Afirman que tiene “una espiral áurea perfecta, con las mismas características del espiral de una constelación o la de un caracol o la del lóbulo de la oreja humana”.
Añaden: “La mujer que posó para Lola Mora tenía 166,46 cm de altura... un peso de 55,11 kilos... y un índice de masa corporal... de 20,32. Un valor perfecto para esa edad”. Y se calcula su edad en 35 años. Cara cuadrada. “La nariz es fina, de dorso rectilíneo y termina en una punta afilada; los ojos son grandes y los labios carnosos. Este tipo (de mujer) vive en la península ibérica, el sur de Francia y de Italia y en otras regiones del Mediterráneo”. También el cabello es de esta zona, “más grueso y áspero que en otras regiones europeas... El enrulado de nuestra imagen recuerda a las esculturas etruscas ubicadas en la región de la Toscana”. Las proporciones: 97,62 de perímetro torácico y 103 de perímetro pélvico, “una proporción acorde a los cánones de belleza universal”.