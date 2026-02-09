Secciones
La antesala del show de Tini en Tucumán

Cuatro ciudades funcionarán como antesala de “Futtura” en la provincia. Precio de las entradas.

INTERNACIONAL. La argentina brindará tres shows en el exterior. INTERNACIONAL. La argentina brindará tres shows en el exterior.
Hace 2 Hs

La gira “Futtura”, con la que Tini Stoessel retoma esta semana una agenda sostenida de shows en la región, tendrá un recorrido previo definido antes de desembarcar en Tucumán. Según el cronograma oficial, el espectáculo pasará por cuatro ciudades que funcionarán como antesala de su presentación en el norte argentino.

El tour comenzará fuera del país, con una fecha en Santiago de Chile, donde la artista abrirá el tramo internacional de la gira. Luego continuará en Montevideo, una plaza habitual para los grandes shows argentinos, y seguirá en Asunción, donde Tini volverá a presentarse ante el público paraguayo. Tras ese recorrido regional, Futttura regresará a la Argentina con un show en Córdoba, uno de los puntos fuertes del calendario.

La presentación en la provincia está prevista para el 1 de abril, en el marco de una gira que combina fechas internacionales y grandes ciudades del interior del país, consolidando un esquema de circulación regional que se repite cada vez más entre artistas argentinos de alcance masivo.

Entradas para el show

El vínculo de Tini Stoessel con nuestra provincia no es nuevo. En declaraciones a LA GACETA, la cantante recordó con precisión sus anteriores presentaciones en la provincia y el crecimiento que fue marcando cada regreso. “Me re acuerdo de cada show de Tucumán y de cómo fue creciendo con los años. Me decían: ‘ahora vamos a un lugar más grande y ahora este año a otro lugar más grande’”, señaló, al repasar una secuencia que incluyó incluso noches con funciones dobles.

Ese recuerdo está asociado, sobre todo, a la respuesta del público. “Me acuerdo mucho de la gente, que es muy apasionada. Cantaban muy fuerte”, dijo. Para la artista, recorrer el país forma parte central de su proceso personal y profesional: “Siento que recorrer mi país me hace bien y me hace seguir entendiendo y conociendo un montón de cosas lindas. Argentina es muy grande y cada lugar es un mundo distinto”.

A la espera de la llegada de la artista a la provincia, sus fans ya conocen los precios de las entradas para el recital que se vivirá en el Hipódromo. Los valores varían según la ubicación y no incluyen el cargo por servicio de la ticketera. Las entradas más económicas parten desde los $110.000, mientras que los sectores preferenciales, como Golden Ring o Campo VIP, alcanzan los $250.000. También se ofrecen plateas y tribunas intermedias, con precios que oscilan entre los $130.000 y $230.000, de acuerdo a la cercanía al escenario.

La venta se realiza a través de la plataforma oficial habilitada por la organización.

