La antesala del show de Tini en Tucumán

A la espera de la llegada de la artista a la provincia, sus fans ya conocen los precios de las entradas para el recital que se vivirá en el Hipódromo. Los valores varían según la ubicación y no incluyen el cargo por servicio de la ticketera. Las entradas más económicas parten desde los $110.000, mientras que los sectores preferenciales, como Golden Ring o Campo VIP, alcanzan los $250.000. También se ofrecen plateas y tribunas intermedias, con precios que oscilan entre los $130.000 y $230.000, de acuerdo a la cercanía al escenario.