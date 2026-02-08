Mirá el 1x1 del partido entre Atlético Tucumán y Sarmiento de Junín

Atlético Tucumán volvió a mostrar dos caras en su visita a Junín y terminó pagando caro un flojo primer tiempo ante Sarmiento. El equipo de Hugo Colace fue superado en varios sectores de la cancha, tuvo rendimientos individuales bajos y, aunque reaccionó en el complemento y descontó, no le alcanzó para evitar la derrota. A continuación, el análisis y los puntajes de cada futbolista del “Decano” en la caída por 2-1.
Luis Ingolotti (6)
En el primer tiempo casi no fue exigido y respondió bien ante un córner olímpico, sin responsabilidad directa en los goles. En el complemento sostuvo al equipo tapando varias jugadas mano a mano que tuvo frente a Marabel.
Leonel Di Plácido (5)
Fue de menos a más. En el primer tiempo, intentó participar en ataque, pero fue impreciso. En el segundo tiempo corrigió varios aspectos: se mostró más firme, eligió mejor cuándo pasar al ataque y ganó presencia por la banda.
Gianluca Ferrari (5)
El más sólido de la defensa durante gran parte del partido. Ganó duelos aéreos y terrestres, aportando seguridad. No pudo frenar a Churín en el segundo gol de Sarmiento.
Gastón Suso (4)
Mostró solvencia en el juego aéreo, pero volvió a evidenciar problemas serios con la pelota en los pies. En el complemento compensó con rechazos importantes.
Luciano Vallejo (3)
Sufrió el partido de principio a fin. Contrera lo desbordó reiteradamente y se hizo un festín por su sector. Perdió la mayoría de los duelos, quedó mal parado en los retrocesos y nunca logró afirmarse.
Gabriel Compagnucci (4)
Protagonizó un encuentro de mucho sacrificio, pero con escasa claridad. Puso actitud, corrió y se ofreció, aunque careció de precisión en los metros finales.
Renzo Tesuri (4)
Correcto en la marca y relativamente seguro con la pelota, pero con demasiadas decisiones erradas en los pases, especialmente en los intentos de profundidad junto a Compagnucci.
Kevin Ortiz (3)
La segunda actuación más floja del equipo. Le costó la marca, llegó tarde a los cierres, inseguro con la pelota en los pies y nunca logró conectarse con Ham, Tesuri ni Laméndola, pese a intentarlo.
Ezequiel Ham (4)
Arrancó bien, con intención ofensiva y movilidad, pero su rendimiento fue de mayor a menor. En ataque intentó, aunque sin continuidad, y colaboró poco en el retroceso, dejando desprotegido el mediocampo.
Nicolás Laméndola (6)
El mejor del primer tiempo y uno de los pocos que generó desequilibrio. Desbordó reiteradamente por izquierda, encaró y buscó profundidad, aunque le faltó claridad a la hora de tomar decisiones en el último tramo de la cancha.
Leandro Díaz (5)
Parecía desconectado del juego y se fue apagando. En el complemento arrancó nuevamente desaparecido, pero fue clave en el gol del descuento y, a partir de allí, creció: fue al roce, ganó duelos y mostró otra intensidad.
Carlos Abeldaño (4)
Luchó más de lo que jugó, con poco contacto claro con la pelota. Mostró algunos movimientos interesantes.
Franco Nicola (5)
Entró con energía y actitud. Buscó el remate desde afuera del área.
Lautaro Godoy (-)
Se proyectó de manera constante, atacó con decisión y fue una de las principales vías ofensivas.
Maximiliano Villa (-)
Marcó el gol del descuento con una definición correcta y aportó frescura en el frente de ataque.
Manuel Brondo (-)
Jugó pocos minutos, pero demostró actitud.