Mirá el 1x1 del partido entre Atlético Tucumán y Sarmiento de Junín

Luis Ingolotti (6)

En el primer tiempo casi no fue exigido y respondió bien ante un córner olímpico, sin responsabilidad directa en los goles. En el complemento sostuvo al equipo tapando varias jugadas mano a mano que tuvo frente a Marabel.



Leonel Di Plácido (5)

Fue de menos a más. En el primer tiempo, intentó participar en ataque, pero fue impreciso. En el segundo tiempo corrigió varios aspectos: se mostró más firme, eligió mejor cuándo pasar al ataque y ganó presencia por la banda.



Gianluca Ferrari (5)

El más sólido de la defensa durante gran parte del partido. Ganó duelos aéreos y terrestres, aportando seguridad. No pudo frenar a Churín en el segundo gol de Sarmiento.



Gastón Suso (4)

Mostró solvencia en el juego aéreo, pero volvió a evidenciar problemas serios con la pelota en los pies. En el complemento compensó con rechazos importantes.



Luciano Vallejo (3)

Sufrió el partido de principio a fin. Contrera lo desbordó reiteradamente y se hizo un festín por su sector. Perdió la mayoría de los duelos, quedó mal parado en los retrocesos y nunca logró afirmarse.



Gabriel Compagnucci (4)

Protagonizó un encuentro de mucho sacrificio, pero con escasa claridad. Puso actitud, corrió y se ofreció, aunque careció de precisión en los metros finales.



Renzo Tesuri (4)

Correcto en la marca y relativamente seguro con la pelota, pero con demasiadas decisiones erradas en los pases, especialmente en los intentos de profundidad junto a Compagnucci.



Kevin Ortiz (3)

La segunda actuación más floja del equipo. Le costó la marca, llegó tarde a los cierres, inseguro con la pelota en los pies y nunca logró conectarse con Ham, Tesuri ni Laméndola, pese a intentarlo.



Ezequiel Ham (4)

Arrancó bien, con intención ofensiva y movilidad, pero su rendimiento fue de mayor a menor. En ataque intentó, aunque sin continuidad, y colaboró poco en el retroceso, dejando desprotegido el mediocampo.



Nicolás Laméndola (6)

El mejor del primer tiempo y uno de los pocos que generó desequilibrio. Desbordó reiteradamente por izquierda, encaró y buscó profundidad, aunque le faltó claridad a la hora de tomar decisiones en el último tramo de la cancha.



Leandro Díaz (5)

Parecía desconectado del juego y se fue apagando. En el complemento arrancó nuevamente desaparecido, pero fue clave en el gol del descuento y, a partir de allí, creció: fue al roce, ganó duelos y mostró otra intensidad.



Carlos Abeldaño (4)

Luchó más de lo que jugó, con poco contacto claro con la pelota. Mostró algunos movimientos interesantes.



Franco Nicola (5)

Entró con energía y actitud. Buscó el remate desde afuera del área.



Lautaro Godoy (-)

Se proyectó de manera constante, atacó con decisión y fue una de las principales vías ofensivas.



Maximiliano Villa (-)

Marcó el gol del descuento con una definición correcta y aportó frescura en el frente de ataque.



Manuel Brondo (-)

Jugó pocos minutos, pero demostró actitud.