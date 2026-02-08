Secciones
Por un cabezazo de Jordy Caicedo, Huracán se quedó con el clásico ante San Lorenzo

El Globo consiguió su primer triunfo en el Torneo Apertura al imponerse 1-0 frente al Ciclón en el Ducó, con un gol del delantero ecuatoriano en el inicio del segundo tiempo.

Huracán festejó en casa y se quedó con una nueva edición del clásico porteño al vencer por 1-0 a San Lorenzo, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El único gol del encuentro lo convirtió Jordy Josué Caicedo Medina, de cabeza, a los 4 minutos del complemento, para sellar un triunfo clave ante su histórico rival.

El primer tiempo fue intenso y disputado, con mucha fricción y pocas situaciones claras. San Lorenzo tuvo la más nítida a los 10 minutos, cuando Alexis Cuello conectó tras un tiro de esquina, pero su remate se fue alto. Huracán respondió con orden y paciencia, sin resignar su plan de juego, aunque sin profundidad en los últimos metros.

El quiebre del partido llegó rápidamente en el complemento. Tras una acción preparada, Caicedo ganó en el área y metió un cabezazo certero que desató el festejo local. El delantero ecuatoriano atraviesa un gran presente y alcanzó su cuarto gol en cuatro partidos, confirmándose como la principal referencia ofensiva del Globo.

San Lorenzo buscó el empate con empuje y tuvo su chance más clara a los 16 minutos, cuando Cuello estrelló un remate en el palo, pero Huracán resistió con orden y firmeza defensiva. El cierre fue caliente, con múltiples amonestados y tensión hasta el final, pero el equipo de Parque Patricios sostuvo la ventaja y celebró un triunfo que le permitió cortar la racha y ganar confianza en el torneo.

