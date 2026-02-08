Por un cabezazo de Jordy Caicedo, Huracán se quedó con el clásico ante San Lorenzo

San Lorenzo buscó el empate con empuje y tuvo su chance más clara a los 16 minutos, cuando Cuello estrelló un remate en el palo, pero Huracán resistió con orden y firmeza defensiva. El cierre fue caliente, con múltiples amonestados y tensión hasta el final, pero el equipo de Parque Patricios sostuvo la ventaja y celebró un triunfo que le permitió cortar la racha y ganar confianza en el torneo.