Amplia victoria en Japón para los conservadores

TOKIO, Japón.- La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se comprometió a aplicar una política fiscal responsable, la noche de las elecciones parlamentarias que otorgaban a su partido una amplia mayoría en la Cámara baja del parlamento. “Hemos insistido constantemente en la importancia de una política fiscal responsable y proactiva”, declaró Takaichi en televisión, afirmando que quiere “construir una economía fuerte y resiliente”, luego que sus primeros anuncios habían asustado a los mercados y disparado los rendimientos de los bonos del Estado japonés.