El limón tucumano refuerza su vínculo comercial con Japón

Japón es actualmente un destino de bajo volumen para los cítricos argentinos, concentrado casi exclusivamente en el limón. Sin embargo, se trata de un mercado relevante por su nivel de precios y por el valor estratégico que implica mantener presencia en él. El presidente de Federcitrus explicó que la exigencia del protocolo de frío, sumada a la alta sensibilidad del limón a las bajas temperaturas durante el transporte, ha sido históricamente uno de los principales desafíos para exportar a ese destino. En ese sentido, remarcó que el nuevo esquema es una demostración de confianza hacia el sistema sanitario nacional y consideró que genera incentivos adicionales para incrementar el interés exportador.