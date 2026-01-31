El limón tucumano refuerza su vínculo comercial con Japón

Argentina logró un avance estratégico en su vínculo comercial con Japón tras acordar una actualización del protocolo fitosanitario para la exportación de cítricos frescos, indica una nota del sitio Portalfruticola.com, que indica que este entendimiento fue alcanzado entre el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón.
El principal cambio consiste en la modificación del sistema de verificación del tratamiento cuarentenario. A partir de ahora, se dejará atrás el esquema de controles permanentes en origen por parte de inspectores japoneses, para pasar a un sistema de auditorías in situ, que podrán realizarse al inicio o durante la temporada, o incluso prescindir de la presencia física, según la evaluación de las autoridades japonesas. En este marco, Japón también adecuó su normativa interna para respaldar el nuevo procedimiento.
Al respecto, el presidente de la Federación Argentina del Citrus (Federcitrus), José Carbonell, explicó que este avance permitirá optimizar los procesos de control sin afectar las garantías fitosanitarias exigidas por uno de los mercados más rigurosos del mundo, al tiempo que generará una reducción de los costos operativos y logísticos asociados a la exportación. Indicó que con este nuevo acuerdo, la inspección se realiza en destino, lo que significa una simplificación y un ahorro importante en el costo operativo de la exportación, indicando que el impacto económico variará según el volumen exportado.
Japón es actualmente un destino de bajo volumen para los cítricos argentinos, concentrado casi exclusivamente en el limón. Sin embargo, se trata de un mercado relevante por su nivel de precios y por el valor estratégico que implica mantener presencia en él. El presidente de Federcitrus explicó que la exigencia del protocolo de frío, sumada a la alta sensibilidad del limón a las bajas temperaturas durante el transporte, ha sido históricamente uno de los principales desafíos para exportar a ese destino. En ese sentido, remarcó que el nuevo esquema es una demostración de confianza hacia el sistema sanitario nacional y consideró que genera incentivos adicionales para incrementar el interés exportador.
En cuanto al contexto productivo, dijo que la industria cítrica observa la próxima campaña con mesurado optimismo, impulsado por los bajos stocks de jugos y derivados industriales a nivel mundial, lo que incrementa la demanda internacional. No obstante, advirtió sobre la preocupación que genera el exceso de lluvias en el norte y oeste de Tucumán, una de las principales zonas productoras.
Estamos atravesando uno de los veranos más lluviosos de la historia, lo que dificulta los trabajos fitosanitarios en una etapa clave del crecimiento del fruto, afirmó. Finalmente, indicó que proyectan realizar una estimación oficial de la campaña a principios de marzo, aunque anticipó que podría ser, al menos, similar a la del año pasado.