El Eva Perón, el corazón de Junín y el símbolo de Sarmiento

A no equivocarse, las pretensiones son modestas, pero el orgullo es gigante. Los habitantes de Junín están convencidos de que la capital honorífica del noroeste de la provincia de Buenos Aires merece ineludiblemente contar con un club en Primera División. Y el “Verde” desde hace algo más de una década -y más allá de alguna interrupción- ha logrado codearse con la élite del fútbol argentino. Con más de 10.000 socios en su padrón, Sarmiento cuenta además con la adhesión de aquellos moradores de la ciudad devenidos en simpatizantes “doble camiseta” (es decir, hinchas de otros equipos que se encolumnan detrás y apoyan al club más representativo de la región).
Marcelo Lagruta, quien es conserje en un hotel, pasa lista a las múltiples instituciones deportivas juninenses. “Jorge Newbery, Moreno, Rivadavia, Villa Belgrano, Defensa Argentina, River, Independiente, Ambos Mundos, Club Deportivo y Social La Favela… Pero sus hinchas, en general, también quieren que al ‘Verde’ le vaya bien por razones obvias”, enumera.
Sarmiento conoce sus limitaciones. El objetivo primordial del equipo que conduce Facundo Sava para esta temporada 2026 en la que renovó a casi todo el plantel no es otra que la permanencia. Tal vez meterse en los playoffs de alguno de los torneos. Participar de una copa internacional parece aún una quimera.
“Bienvenido al cemento, bienvenido a la casa del Club Atlético Sarmiento”, dice la voz del estadio antes de dar a conocer el once del “Decano” para su partido por la 4ta. fecha del Torneo Apertura. Es que precisamente el estadio Eva Perón, con capacidad para 23.000 espectadores, es otro gran motivo de orgullo de la ciudad.
El club fue fundado en 1911 y el sueño de la construcción de un estadio de cemento, lo cual era inusual para la época y mucho más en el interior provincial, pudo ser cumplido exactamente cuatro décadas después.
El destino conspiró a favor del “Verde”, se podría decir. Porque la amistad entre dirigentes de Sarmiento y Juan Duarte, hermano de Eva Perón, sumada a la influencia política de la primera dama, facilitó que el club obtuviera financiamiento del Estado para construir su estadio, inaugurado en 1951 y nombrado en honor a Evita, quien para entonces ya padecía la enfermedad que se llevaría su vida.
Eva no nació en Junín, sino en una zona rural cercana a Los Toldos, pero adoptó la ciudad cabecera departamental como suya: tenía 11 años cuando su familia se mudó a Junín, donde terminó la primaria en la Escuela Número 1.
Ya adolescente, participó de actividades culturales y teatrales que direccionaron su vocación artística. Y a los 15 años dejó Junín para ir a Buenos Aires en busca de cumplir su sueño. Más tarde, llegaría su casamiento con Juan Domingo Perón y el inicio de su vida pública hasta convertirse en Evita.
Desde mediados del siglo pasado hasta el presente, Junín no ha dejado de crecer. Centro agrícola-ganadero tradicional de la Pampa Húmeda, la ciudad también se ha convertido en un centro esencial en la región a nivel de comercio, industria y servicios, con políticas que impulsan el desarrollo de la tecnología, el software y la conectividad.
Ese es el ambiente, el espíritu de evolución que circunda a este Sarmiento que se cruzó con Atlético por decimonovena vez en la historia y lo venció por 2-1 igualando en ocho la cantidad de triunfos por lado en todo tipo de competencias.
En un estadio que a modo de recordatorio perenne no solamente tiene escrito en grandes caracteres el nombre de Eva Perón entre los palcos y las cabinas, sino que también exhibe un busto de Evita en el acceso a ese sector.
“Este busto ha sido restituido… después de haber estado ausente desde el año 1976”, dice la inscripción al pie, oficiando de guardián de la memoria, del club y de la ciudad que lo cobija.