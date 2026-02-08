El Eva Perón, el corazón de Junín y el símbolo de Sarmiento

A no equivocarse, las pretensiones son modestas, pero el orgullo es gigante. Los habitantes de Junín están convencidos de que la capital honorífica del noroeste de la provincia de Buenos Aires merece ineludiblemente contar con un club en Primera División. Y el “Verde” desde hace algo más de una década -y más allá de alguna interrupción- ha logrado codearse con la élite del fútbol argentino. Con más de 10.000 socios en su padrón, Sarmiento cuenta además con la adhesión de aquellos moradores de la ciudad devenidos en simpatizantes “doble camiseta” (es decir, hinchas de otros equipos que se encolumnan detrás y apoyan al club más representativo de la región).