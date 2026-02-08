Copitec: planificación, variedad y precios accesibles para acompañar el inicio de clases 2026

Con más de dos décadas de trayectoria en Tucumán, Copitec vuelve a posicionarse como un aliado clave de las familias en la previa del inicio del ciclo lectivo 2026. En un contexto económico desafiante, la empresa redobló esfuerzos para anticiparse a la demanda, garantizar stock, calidad y ofrecer alternativas que permitan que ningún estudiante se quede sin los materiales esenciales para volver a las aulas, acercando productos a precios accesibles sin resignar durabilidad ni buen rendimiento.