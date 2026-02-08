Copitec: planificación, variedad y precios accesibles para acompañar el inicio de clases 2026

Con más de dos décadas de trayectoria en Tucumán, Copitec vuelve a posicionarse como un aliado clave de las familias en la previa del inicio del ciclo lectivo 2026. En un contexto económico desafiante, la empresa redobló esfuerzos para anticiparse a la demanda, garantizar stock, calidad y ofrecer alternativas que permitan que ningún estudiante se quede sin los materiales esenciales para volver a las aulas, acercando productos a precios accesibles sin resignar durabilidad ni buen rendimiento.
De acuerdo con la experiencia en puntos de venta, la demanda se concentra en artículos clave como cuadernos ABC y L7 Éxito, carpetas con personajes de moda, productos vinculados a equipos de fútbol de ligas locales y nacionales, repuestos de hojas, útiles de escritura y mochilas resistentes. Según su experiencia, hoy las familias priorizan la durabilidad, buscan productos que acompañen todo el ciclo lectivo y, en muchos casos, más de un año.
En ese sentido, Copitec ofrece una amplia variedad de opciones, con un fuerte foco en la relación precio-calidad, uno de los aspectos más valorados al momento de comparar.
Tendencias para 2026
Para este ciclo lectivo, la empresa incorporó importantes novedades. Entre ellas, se destacan productos de Faber-Castell, como la línea Supersoft, además de artículos con personajes en tendencia como Capibara, Labubu, Stitch y próximas incorporaciones inspiradas en el universo K-pop.
También creció la oferta en canoplas, luncheras y mochilas con materiales sensoriales, como peluche, lentejuelas y diseños holográficos, que marcan tendencia entre niños y adolescentes. A esto se suma la ampliación de la línea Jumbo, pensada no solo para los más pequeños, sino también para niños con dificultades motrices, facilitando el agarre de lápices, crayones y otros útiles.
Copitec amplió su portfolio contemplando las distintas etapas del recorrido educativo. Para nivel inicial, sumó productos más didácticos y seguros; para primario, opciones funcionales y resistentes; para secundario, artículos completos y modernos; y para universitarios, cuadernos, agendas y soluciones tecnológicas adaptadas a un uso intensivo.
Promociones
Con el objetivo de aliviar el impacto del gasto escolar, la firma implementó precios cuidados en productos clave, promociones por volumen y combos escolares que permiten resolver gran parte de la lista a un costo menor.
Además, ofrece múltiples beneficios y opciones de financiación:
• Club La Gaceta: 15% de descuento todos los días
• Días especiales Club La Gaceta (5, 6 y 7 / 12, 13 y 14 de febrero): 20% de descuento
• Pago en efectivo: 10% de descuento
• Tarjeta Naranja: 1 pago en Z y hasta 5 cuotas sin interés
• Credimás: 1 y 3 cuotas sin interés
• Sucrédito: 1, 3 y 6 cuotas sin interés
• Tarjeta Sol (desde el 19/2): 3 y 6 cuotas sin interés
• Banco Hipotecario: 3 cuotas sin interés
• Titanio: 3 y 6 cuotas sin interés
Más allá de la oferta, Copitec destaca su diferencial humano. “No se trata solo de vender productos, sino de acompañar al cliente”, afirman. Su equipo cuenta con más de 20 años de experiencia en el rubro, generando un vínculo de confianza que hace que muchas familias los elijan año tras año.
Ser una empresa tucumana también implica un compromiso profundo con la comunidad. “Apostamos a la educación, entendemos los procesos clave de aprendizaje y nos adaptamos a los cambios. Acompañar el inicio de clases es, para nosotros, una forma de invertir en el futuro de Tucumán”, concluyen.