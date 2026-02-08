¿Mito o realidad? El hotel de Mar del Sud que la arena se tragó

En 1889, en una zona rodeada de campos sin explotar, con montículos de arena, pastizales dorados y una costa casi intacta, surge la historia del pueblo de Mar del Sud, que guardó un enigma que durante décadas. En ese primer intento de convertir ese rincón del sur bonaerense en destino turístico, se construyó un hotel que lleva el nombre del lugar: Hotel Mar del Sur, pero solo duró en pie un par de temporadas, hasta que fue tragado por la arena.