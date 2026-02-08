¿Mito o realidad? El hotel de Mar del Sud que la arena se tragó

En 1889, en una zona rodeada de campos sin explotar, con montículos de arena, pastizales dorados y una costa casi intacta, surge la historia del pueblo de Mar del Sud, que guardó un enigma que durante décadas. En ese primer intento de convertir ese rincón del sur bonaerense en destino turístico, se construyó un hotel que lleva el nombre del lugar: Hotel Mar del Sur, pero solo duró en pie un par de temporadas, hasta que fue tragado por la arena.
El hotel se construyó con la idea de atraer a la élite argentina, que ya vacacionaba en Mar del Plata en esa época. Tenía un diseño pensado para resistir el clima hostil caracterizado por fuertes vientos y constaba de una sola planta, según La Nación.
Con el tiempo, el edificio quedó reducido a rumores. Algunos vecinos aseguraban que nunca había existido; otros hablaban de una ola gigantesca que lo había borrado del mapa. Sin embargo, documentos del urbanista Pedro Bovet, fechados en 1911, confirmaron tanto su construcción como su progresivo deterioro. El hotel había sido real y su caída, lenta.
Archivos, testimonios y restos arqueológicos
Según una nota publicada por La Nación, el misterio volvió a cobrar vida más de un siglo después gracias al trabajo de Laureano Clavero, documentalista y antiguo habitante de la zona, y Pablo Grigera, arquitecto especialista en patrimonio. Ambos emprendieron una investigación que combinó recorridas de campo, relatos orales y búsquedas en archivos históricos. Como resultado de la investigación, lograron publicar un libro donde plasmaron el descubrimiento. Poco después, murió Grigera, uno de sus autores.
Guiado por testimonios de los vecinos más antiguos y por los brillos que el sol arrancaba a pequeños fragmentos de vidrio antiguo dispersos sobre los médanos, Clavero logró dar con el sitio, una zona que actualmente se conoce como El Remanso. Allí, enterrados, aparecieron trozos de muros, revoques y escombros que confirmaron la ubicación exacta del hotel.
“La fachada la recreamos en blanco porque encontramos restos de paredes y revoques de ese color. También aparecieron fragmentos pintados de azul, que creemos que podrían haber sido parte de los interiores”, explicó Clavero a La Nación. Con apoyo de documentación histórica y herramientas de inteligencia artificial, los investigadores lograron simular el aspecto original del edificio y su paulatino declive.
Hoy, lo que queda del Hotel Mar del Sud es apenas una mezcla de arena y ruinas dispersas a dos kilómetros de la única calle asfaltada. Sin embargo, su importancia simbólica persiste porque fue el primer mojón turístico del sur atlántico bonaerense.
El interés por el sitio incluso convocó al reconocido arqueólogo Daniel Schávelzon, quien visitó el lugar para verificar que se trataba del mismo hotel mencionado en los registros históricos. Para los investigadores, el terreno todavía puede aportar nuevas pistas.