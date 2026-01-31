Miramar: buscan intensamente a un hombre que abusó de una adolescente de 16 años en la playa

La Policía de Buenos Aires desplegó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de un hombre acusado de abusar sexualmente de una adolescente de 16 años en la ciudad de Miramar, hecho que fue denunciado durante la madrugada del jueves, cuando la menor se encontraba en un sector de la playa junto a otro adolescente.
Según consta en la investigación preliminar, el agresor sorprendió a los jóvenes armado con un cuchillo. Bajo amenaza, los obligó a tirarse sobre la arena y los maniató antes de concretar el ataque sexual contra la chica. El hombre actuó a cara descubierta y, tras el hecho, sustrajo los teléfonos celulares de las víctimas y huyó del lugar.
El ataque ocurrió a la altura de la intersección de la calle 33 y la costa, aproximadamente a 200 metros del punto de bajada a la playa, en una zona donde se realizan obras de defensa costera.
Los adolescentes habían salido minutos antes de un boliche bailable ubicado en avenida Costanera y calle 37. Fuentes del caso confirmaron que la víctima y su acompañante no eran novios, sino que se habían conocido esa misma noche a través de amistades en común y habían bajado a la costa con la intención de esperar el amanecer.
Investigación
El agresor descartó los teléfonos robados en las cercanías de la escena. Los dispositivos fueron recuperados por personal policial y se encuentran bajo peritaje con el objetivo de hallar huellas digitales que permitan identificar al responsable.
En paralelo, los investigadores realizan un relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas que apuntan al corredor costero.
La Justicia ordenó una revisión médica de la adolescente para constatar su estado de salud y recolectar evidencia biológica. La víctima recibe asistencia del Centro de Atención a las Víctimas.
Por estas horas, se aguarda la ampliación de los testimonios de los menores para elaborar un identikit del sospechoso y cotejarlo con los archivos de personas con antecedentes penales.