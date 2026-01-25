Secciones
Insólito: encontraron un colmillo de la Era del Hielo en una playa de Miramar

La pieza fósil data de una antigüedad de 100.000 años y refleja un enorme valor científico y patrimonial de la región.

Un colmillo fósil de Notiomastodon platensis fue recuperado en Centinela del Mar, en la provincia de Buenos Aires (Museo de Ciencias Naturales de Miramar) Un colmillo fósil de Notiomastodon platensis fue recuperado en Centinela del Mar, en la provincia de Buenos Aires (Museo de Ciencias Naturales de Miramar)
Donde el calor bonaerense calienta la arena y el agua se transforma en un oasis de las altas temperaturas, el Notiomastodon platensis, un pariente cercano de los paquidermos modernos, recorría las planicies glaciares y el extremo clima helado. Ese escenario quedó resguardado en un hallazgo histórico: un colmillo fósil de más de un metro y medio de longitud.

Centinela del Mar atestiguó el descubrimiento paleontológico más destacado de la región en los últimos años. Tras realizar excavaciones, los especialistas del Museo Municipal de Ciencias Naturales de Miramar “Punta Hermengo” lograron extraer el vestigio de un mastodonte en la Reserva Natural a 50 kilómetros al sur de la ciudad balnearia, al sudeste de Buenos Aires.

La pieza de blanco níveo estuvo oculta por el paso del tiempo bajo metros de sedimentos con una antigüedad estimada en más de diez milenios. Tras su recuperación, fue trasladada al laboratorio de la institución para iniciar las tareas de acondicionamiento, consolidación y estudio preparatorio antes de su eventual incorporación a la colección permanente y así poder ser exhibida públicamente.

Los detalles de la pieza encontrada

El espécimen extraído fue identificado como una defensa —el término científico para los colmillos de estos animales— con una leve curvatura y una conservación que sorprendió a los investigadores. Mide 150 centímetros y sus rasgos permiten estimar su pertenencia a un ejemplar adulto de este proboscídeo que vivió hace más de 100 000 años durante el período conocido como el Cuaternario o “Era del Hielo”.

Este hallazgo de alto valor científico y patrimonial destaca el potencial paleontológico de los sedimentos costeros del sudeste bonaerense y se suma a otros restos de grandes mamíferos prehistóricos en la región.

La historia de los mastodontes en América del sur

Los Notiomastodon, integrantes de la familia Gomphotheriidae, fueron proboscídeos de gran tamaño que habitaron América del Sur durante buena parte del Pleistoceno. Se estima que estos animales podían alcanzar alturas comprendidas entre 2,5 y 3 metros, con un peso superior a las 3 toneladas, dimensiones comparables a las de los elefantes asiáticos actuales.

A diferencia de los grandes mamíferos modernos, los mastodontes se caracterizaban por una dentadura distinta y por colmillos superiores con formas ligeramente curvadas o relativamente rectas, que utilizaban para la alimentación y otras funciones cotidianas. Su dieta era herbívora y se adaptaba a diversos ambientes, lo que les permitió colonizar amplias zonas de Sudamérica durante miles de años.

Otros hallazgos en el sudeste bonaerense

En los últimos años, otros descubrimientos de fragmentos de estos ejemplares pusieron de relieve al sudeste bonaerense como una zona de interés para la paleontología argentina. El contexto geológico de la región, integrado por sedimentos del período Cuaternario, fue propicio para la preservación de restos de la megafauna que pobló estas planicies y costas hace decenas de miles de años.

En 2024 aparecieron fragmentos de varios ejemplares de Notiomastodon al norte del balneario Mar del Sud, mientras que en 2023 se localizaron restos de un perezoso gigante en las playas de Miramar. La riqueza paleontológica de la zona refuerza el valor de las áreas naturales protegidas como reservorio de información sobre la vida prehistórica. El rescate del colmillo contó con la colaboración de la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara” y el apoyo logístico de la Estación Científica “Eduardo P. Tonni”, situada en las proximidades del hallazgo.

