Insólito: encontraron un colmillo de la Era del Hielo en una playa de Miramar

En 2024 aparecieron fragmentos de varios ejemplares de Notiomastodon al norte del balneario Mar del Sud, mientras que en 2023 se localizaron restos de un perezoso gigante en las playas de Miramar. La riqueza paleontológica de la zona refuerza el valor de las áreas naturales protegidas como reservorio de información sobre la vida prehistórica. El rescate del colmillo contó con la colaboración de la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara” y el apoyo logístico de la Estación Científica “Eduardo P. Tonni”, situada en las proximidades del hallazgo.