Por un aviso del FBI, detuvieron a dos menores en La Quiaca y Miramar que planeaban una masacre escolar

Desde la PFA destacaron que este no es el primer caso de este tipo que ocurre en el país. Según estadísticas de casos análogos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA en cooperación con agencias internacionales como el FBI, se registraron hasta el momento 13 sucesos de este tipo en los últimos dos años en la República Argentina, en los que también hubo menores de edad involucrados.