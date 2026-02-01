La contundente frase de Javier Mascherano ante la consulta por Lionel Messi y el Mundial 2026

Mascherano también se refirió al momento de la Selección Argentina y a las expectativas de cara a la próxima Copa del Mundo. Destacó la continuidad del proyecto y el nivel de competencia sostenido en los últimos años. “Argentina lo va a afrontar de la mejor manera porque hace mucho tiempo que compite muy bien y tiene jugadores extraordinarios”, remarcó, en línea con el ciclo que encabeza Lionel Scaloni.