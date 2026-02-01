La contundente frase de Javier Mascherano ante la consulta por Lionel Messi y el Mundial 2026

Secciones

Tras el amistoso de Inter Miami en Colombia, el entrenador argentino respondió de manera directa cuando fue consultado sobre el futuro del capitán de la Selección en la próxima Copa del Mundo.

EXPECTATIVA. Mascherano se refirió al futuro de Messi tras el amistoso jugado en Medellín. EXPECTATIVA. Mascherano se refirió al futuro de Messi tras el amistoso jugado en Medellín.
Hace 1 Hs

La pregunta fue directa y la respuesta, también. Después del triunfo 2-1 de Inter Miami ante Atlético Nacional, en Medellín, Javier Mascherano no esquivó el tema que atraviesa cada aparición pública de Lionel Messi: su posible presencia en el Mundial 2026. “Sí, ¿por qué no?”, lanzó el entrenador, sin rodeos, y dejó flotando una frase que volvió a encender la ilusión.

El amistoso formó parte de la gira de pretemporada del Inter Miami por Sudamérica. Messi fue titular, jugó 76 minutos y se retiró bajo una ovación del público colombiano, en una noche que volvió a tenerlo como principal atracción. Finalizado el encuentro, Mascherano habló con la prensa y explicó su mirada sobre el presente y el futuro del capitán argentino.

“Me gusta acompañar a los jugadores y, sobre todo, saber cuáles son sus sensaciones. Nadie mejor que ellos conoce su cuerpo”, señaló el DT, al referirse al cuidado físico y a la carga de partidos. Sin dar certezas absolutas, dejó en claro que la decisión estará ligada a cómo se sienta el propio futbolista y a la manera en que se administre su calendario.

Mascherano también se refirió al momento de la Selección Argentina y a las expectativas de cara a la próxima Copa del Mundo. Destacó la continuidad del proyecto y el nivel de competencia sostenido en los últimos años. “Argentina lo va a afrontar de la mejor manera porque hace mucho tiempo que compite muy bien y tiene jugadores extraordinarios”, remarcó, en línea con el ciclo que encabeza Lionel Scaloni.

Más allá de lo deportivo, el entrenador subrayó el impacto que genera Messi fuera de la cancha. Explicó que su presencia permite realizar este tipo de giras internacionales, enfrentar rivales en contextos exigentes y, al mismo tiempo, potenciar la marca del club. “Tener a 'Leo' nos da la posibilidad de jugar estos partidos y seguir expandiendo a Inter Miami en el mundo. Es alguien que despierta pasiones en cada lugar al que va”, afirmó.

