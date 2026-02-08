La abogada santiagueña se reencontró con su familia en Brasil y denunció una "campaña" en su contra: "Me quieren matar"

Mariano Páez, padre de la imputada, y su hermana Justina lograron arribar a Brasil casi un mes después del incidente en el bar de Ipanema. “Es emocionante volver a ver a mi hija nuevamente tras un mes. Sentía mucho miedo. Temí por la vida de ella. Ahora me siento más tranquilo”, declaró el empresario, quien explicó que la demora en el viaje se debió a la falta de disponibilidad de vuelos.