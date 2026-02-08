Secciones
SociedadActualidad

La abogada santiagueña se reencontró con su familia en Brasil y denunció una "campaña" en su contra: "Me quieren matar"

Agostina Páez recibió a su padre y a su hermana tras ser liberada con tobillera electrónica. Aseguró que en Brasil existe un "ensañamiento" y que su imagen es utilizada por la policía.

AGOSTINA PÁEZ. Es abogada, tiene 29 años y vive en Santiago del Estero. AGOSTINA PÁEZ. Es abogada, tiene 29 años y vive en Santiago del Estero.
Hace 1 Hs

Agostina Páez, la abogada santiagueña imputada por racismo en Brasil, se reencontró este sábado por la noche con su familia en la puerta del edificio donde se aloja en Río de Janeiro.

Tras recuperar la libertad bajo el régimen de monitoreo con tobillera electrónica, la joven de 29 años describió un escenario hostil y manifestó temer por su integridad física. “Me odian. Me dicen de todo. Me quieren matar”, expresó Páez en diálogo con TN y dijo que existe un “ensañamiento” contra su persona en el país vecino.

Mariano Páez, padre de la imputada, y su hermana Justina lograron arribar a Brasil casi un mes después del incidente en el bar de Ipanema. “Es emocionante volver a ver a mi hija nuevamente tras un mes. Sentía mucho miedo. Temí por la vida de ella. Ahora me siento más tranquilo”, declaró el empresario, quien explicó que la demora en el viaje se debió a la falta de disponibilidad de vuelos.

La familia se instalará en el mismo edificio para acompañar a la santiagueña y mantener contacto directo con el consulado argentino. Sobre el hecho que originó la causa, el padre intentó matizar la intencionalidad: “El gesto lo hizo inconscientemente. Me pongo en el lugar de ella y bueno, cualquiera comete un error”. Y agregó que su hija se encuentra “muy arrepentida”.

Denuncia de persecución

Sin mostrar su rostro ante las cámaras, Agostina denunció lo que considera una falta de imparcialidad en el proceso. “No quiero que circule mi cara por ningún lado. Sé que los medios en Argentina me ayudan pero aquí en Brasil no, para nada”, señaló.

Según su versión, las fuerzas de seguridad utilizan su caso de manera ejemplificadora: “Hay una campaña anti racismo con mis imágenes, de la policía, que es la que lleva la investigación, y por eso no hay objetividad”. Además, alertó sobre la exposición pública: “Me ha pasado que iba caminando y veía mi cara en las pantallas. Están haciendo stickers antiracismo, cuando antes no lo hacían”.

Páez confirmó que, si bien fue excarcelada, debe cumplir con medidas restrictivas estrictas mientras avanza la causa. “Tengo unas medidas que cumplir. Además de la tobillera electrónica, que por suerte es ambulatoria, no es domiciliaria, tengo que ir al juzgado una vez al mes, del 1 al 10”, detalló.

La abogada sostuvo que no mintió en sus declaraciones y desestimó la existencia de otras pruebas en su contra: “Andaban diciendo que había otros insultos y videos, pero es mentira. Esperemos que la Justicia actúe”. Por el momento, no hay una fecha definida para su regreso a la Argentina.

Temas Río de Janeiro
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo sigue el caso de la abogada: el complejo escenario de la argentina acusada de racismo en Brasil

Cómo sigue el caso de la abogada: el complejo escenario de la argentina acusada de racismo en Brasil

Liberaron a Agostina Páez, la abogada argentina acusada de realizar gestos racistas en Brasil

Liberaron a Agostina Páez, la abogada argentina acusada de realizar gestos racistas en Brasil

Estoy muerta de miedo: el descargo de la abogada santiagueña tras la orden de detención en Brasil

"Estoy muerta de miedo": el descargo de la abogada santiagueña tras la orden de detención en Brasil

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Video: así trasladaron a la cárcel a Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil por racismo

Video: así trasladaron a la cárcel a Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil por racismo

Lo más popular
Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño
1

Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño

De tortuga a liebre
2

De tortuga a liebre

Agresión en patota: liberan a uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle
3

Agresión en patota: liberan a uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín
4

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

El adiós definitivo a la Ciudad Universitaria en San Javier
5

El adiós definitivo a la Ciudad Universitaria en San Javier

Cobos destacó la gestión en la Defensoría y confirmó que buscará la reelección
6

Cobos destacó la gestión en la Defensoría y confirmó que buscará la reelección

Más Noticias
Siguen las tormentas eléctricas: rige alerta amarilla y estas son las provincias afectadas

Siguen las tormentas eléctricas: rige alerta amarilla y estas son las provincias afectadas

Agresión en patota: liberan a uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle

Agresión en patota: liberan a uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle

En el patinaje artístico, no importa la edad para ponerse “alas en los pies”

En el patinaje artístico, no importa la edad para ponerse “alas en los pies”

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño

Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño

De tortuga a liebre

De tortuga a liebre

El adiós definitivo a la Ciudad Universitaria en San Javier

El adiós definitivo a la Ciudad Universitaria en San Javier

Cobos destacó la gestión en la Defensoría y confirmó que buscará la reelección

Cobos destacó la gestión en la Defensoría y confirmó que buscará la reelección

Comentarios