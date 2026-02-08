¿Por qué mi compañero se jubiló con un mayor haber si teníamos el mismo sueldo?

En muchos casos, una persona completa los 30 años de servicios mediante moratoria. Eso permite acceder al beneficio, pero el impacto en el cálculo no es igual que si esos años hubieran sido aportados en relación de dependencia. Lo mismo ocurre cuando se compensan años faltantes con exceso de edad: habilita la jubilación, pero no genera el mismo efecto económico ya que el exceso de edad se toma al solo efecto de completar los años de aportes faltantes para acceder a la prestación básica universal. Son matices técnicos que suelen desconocerse… hasta que llega el momento de cobrar.