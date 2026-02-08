¿Qué le pasa a Júpiter?

Júpiter es gaseoso y la densidad del gas aumenta hacia el interior. Se define que el planeta comienza en donde la presión tiene cierto valor. Por debajo de ese límite es el cuerpo del planeta y lo que esté por arriba es la atmósfera. Es difícil medir el tamaño del cuerpo porque hay que hacerlo con técnicas de sondeo como se estudia la atmósfera de la Tierra. Con las sondas Voyager y Pioneer se hicieron las primeras mediciones del cuerpo de Júpiter. Con datos de la sonda Juno que está orbitándolo desde hace 10 años se realizó una nueva medición y encontraron que el cuerpo es más chico y más aplastado que en las mediciones anteriores. Ahora hay que investigar si Júpiter está cambiando de forma o sólo es que se logró una medición más exacta.