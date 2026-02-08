Gente coherente

Esta enfermedad de la formalización tuvo a Kurt Gödel como uno de sus pacientes más dilectos. Gödel fue un genio matemático irrepetible pero también un hombre excéntrico, hipocondríaco y paranoico único. No sin razones: en 1936 un estudiante mató a uno de sus mayores referentes, Moritz Shlick , cuando éste iba a dar clases. El asesino, un estudiante llamado Hans Nelböck dijo haberlo hecho “por difundir ideas antimetafísicas que minan la moral y la cohesión de la vida”, además de quedar rotulado de judío por su amistad con Einstein y su trabajo bajo la dirección de Hans Hahn. Se exilió en Estados Unidos; fue el propio Albert Einstein quien hizo todos los trámites posibles para que ingresara al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Decía Einstein que iba a su oficina “solo para tener el privilegio de caminar a casa con Kurt Gödel”.