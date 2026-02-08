Sexualmente hablando: sólo se vive una vez

“Recojan los capullos de rosa mientras puedan, / el tiempo viejo sigue volando: / y estas mismas flores que hoy sonríen, / mañana estarán muriendo”. Estos versos pertenecen al poema del siglo XVII “A las vírgenes, para aprovechar el tiempo”, de Robert Herrick. Es citado casi al comienzo de “La sociedad de los poetas muertos”, película de 1989, dirigida por Peter Weir y situada en los años ’50: En su primera clase, John Keating, el nuevo profesor de literatura de la Academia Welton (interpretado por Robin Williams), lleva a sus alumnos a mirar detenidamente las vitrinas que albergan fotografías de antiguos estudiantes, con sus caras confiadas, rebosantes de hormonas y de esperanzas, como ellos. Les cuenta que el poema inglés alude a un sentimiento, cuyo término en latín es “Carpe diem” (“Aprovecha el día”). Invocación que los desconcierta y sorprende: “Porque, verán, caballeros, esos chicos ahora están fertilizando narcisos”.