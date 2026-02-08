Sexualmente hablando: sólo se vive una vez

“Recojan los capullos de rosa mientras puedan, / el tiempo viejo sigue volando: / y estas mismas flores que hoy sonríen, / mañana estarán muriendo”. Estos versos pertenecen al poema del siglo XVII “A las vírgenes, para aprovechar el tiempo”, de Robert Herrick. Es citado casi al comienzo de “La sociedad de los poetas muertos”, película de 1989, dirigida por Peter Weir y situada en los años ’50: En su primera clase, John Keating, el nuevo profesor de literatura de la Academia Welton (interpretado por Robin Williams), lleva a sus alumnos a mirar detenidamente las vitrinas que albergan fotografías de antiguos estudiantes, con sus caras confiadas, rebosantes de hormonas y de esperanzas, como ellos. Les cuenta que el poema inglés alude a un sentimiento, cuyo término en latín es “Carpe diem” (“Aprovecha el día”). Invocación que los desconcierta y sorprende: “Porque, verán, caballeros, esos chicos ahora están fertilizando narcisos”.
“YOLO”
Una versión moderna de “Carpe diem” es el acrónimo “YOLO” (“You only live once”, en inglés: “Solo vives una vez”). El diccionario Cambridge lo define como una expresión “usada especialmente en las redes sociales, para expresar que deberías hacer cosas que sean agradables o emocionantes, incluso si son tontas o levemente peligrosas”. En suma, nos alienta a vivir la vida al máximo, dado que es una sola - suponiendo que eso sea cierto-, sin preocuparnos por las consecuencias. A tener un espíritu aventurero, lanzado y a aprovechar el momento, aunque implique correr riesgos.
Si bien esta frase -y sus muchas variaciones- figuran desde hace siglos en la literatura y la música (“en el mundo solo se vive una vez”, dijo Goethe), es comúnmente atribuida a Mae West (1893-1980), actriz y dramaturga estadounidense, famosa por su estilo provocador y sus comentarios ingeniosos. Dijo: “You only live once, but if you do it right, once is enough” (“Solo se vive una vez, pero si lo haces bien, una vez es suficiente”).
Raperos
Pero el acrónimo ganó popularidad después de que el rapero canadiense Drake lo usara en “The Motto”, un tema extra de su álbum “Take Care”, de 2011. De hecho, a partir de ahí se convirtió en uno de los hashtags más usados. (Tanto es así que el actor Zac Efron, por ejemplo, tiene un tatuaje que dice YOLO en su mano derecha).
Esta filosofía ha sido cuestionada por algunos, por considerar que puede estimular comportamientos autodestructivos. Fue el caso del rapero Ervin Mckinness, quien poco antes de su muerte a causa de un accidente de tránsito publicó en Twitter: “drunk af going 120 drifting corners #fuckit YOLO” (podría traducirse como: “borracho a full, yendo a 120 derrapando en las curvas #alcarajo YOLO”).