Polarización y pluralismo

Esto es lo que se ha llamado “polarización” y que es tema central o de moda en los medios de comunicación y en los análisis de la comunidad política desde hace un par de años. El término proviene originalmente de la física, pero lo que ahora se quiere decir con él es —me define ChatGPT—”un proceso social y político por el cual las opiniones, actitudes o identidades de las personas se van agrupando en posiciones cada vez más opuestas, hasta el punto de dificultar el diálogo y la búsqueda de acuerdos”. Esto es lo que viene sucediendo en muchos países democráticos, pues en los países autocráticos o en tantos países pobres la represión o la situación económica y social no permite una confrontación así..