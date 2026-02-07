El saldo de Tarucas frente a Dogos: nueve jugadores requirieron evaluación médica

Según el parte oficial, Facundo García Hamilton presentó un traumatismo encéfalo craneano leve sin pérdida de conocimiento; José Calderoni y Tomás Vanni sufrieron traumatismos faciales; Matías Sauze fue diagnosticado con un esguince de rodilla izquierda, lo que podría complicar su presencia de cara al debut frente a Selknam el 20 de febrero en La Caldera del Parque; Raúl Guraiib padeció un traumatismo encéfalo craneano sin pérdida de conocimiento acompañado de una contractura cervical; Santiago Saleme registró una contractura de isquiotibial derecho; Tomás Dande tuvo un traumatismo encéfalo craneano leve y un cuadro de deshidratación; mientras que Facundo Cardozo y Rafael O’Gorman presentaron contracturas en el gemelo derecho.