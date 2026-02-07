El saldo de Tarucas frente a Dogos: nueve jugadores requirieron evaluación médica

Los amistosos frente a Dogos XV dejaron más que conclusiones deportivas para Tarucas. Tras el encuentro disputado ayer, la franquicia del NOA dio a conocer el parte médico oficial, en el que se detalla que nueve jugadores requirieron atención durante el desarrollo del partido.
El informe fue emitido por el cuerpo médico de Tarucas, integrado por el Dr. Federico Fanjul y el Dr. Franco Vicedo, quienes asistieron a los jugadores tanto en el campo de juego como una vez finalizado el encuentro, respetando los protocolos médicos vigentes.
Según el parte oficial, Facundo García Hamilton presentó un traumatismo encéfalo craneano leve sin pérdida de conocimiento; José Calderoni y Tomás Vanni sufrieron traumatismos faciales; Matías Sauze fue diagnosticado con un esguince de rodilla izquierda, lo que podría complicar su presencia de cara al debut frente a Selknam el 20 de febrero en La Caldera del Parque; Raúl Guraiib padeció un traumatismo encéfalo craneano sin pérdida de conocimiento acompañado de una contractura cervical; Santiago Saleme registró una contractura de isquiotibial derecho; Tomás Dande tuvo un traumatismo encéfalo craneano leve y un cuadro de deshidratación; mientras que Facundo Cardozo y Rafael O’Gorman presentaron contracturas en el gemelo derecho.
Desde la franquicia aclararon que todos los jugadores fueron evaluados en el momento y posteriormente controlados, sin registrarse complicaciones inmediatas. Además, se informó que la evolución de cada caso será seguida de manera permanente por el cuerpo médico, con el objetivo de garantizar una recuperación adecuada de cara a lo que viene en la temporada.