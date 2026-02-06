Tarucas arrancó con señales firmes: triunfo y buenas sensaciones ante Dogos XV

La respuesta local fue inmediata. En una acción que reflejó la intensidad propuesta, Matías Sauze recuperó la pelota en la mitad de la cancha y, con una corrida franca hacia el ingoal cordobés, volvió a inclinar la balanza. Cerrutti sumó la conversión y Tarucas recuperó la ventaja: 14-7. Sin embargo, Dogos no se desordenó. Volvió a apostar por el contacto, ganó metros y abrió la cancha de un touch al otro. En ese movimiento horizontal, Rodríguez encontró un espacio bajo la H para apoyar y luego convirtió, sellando el 14-14.