Solana Sierra quedó a las puertas de la clasificación en Doha tras caer contra Alycia Parks

La marplatense, ubicada en el puesto 63 del ranking mundial, había llegado a esta instancia tras un estreno contundente frente a la qatarí Hind Al-Mudahka. Aquella presentación, resuelta en apenas 51 minutos con un 6-1 y 6-0, había reforzado la sensación de que el objetivo era posible. Del otro lado de la red esta vez apareció una rival con mayor experiencia y un servicio que marcó diferencias desde el comienzo.