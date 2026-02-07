Solana Sierra quedó a las puertas de la clasificación en Doha tras caer contra Alycia Parks

La ilusión estuvo ahí, al alcance de la mano, pero se escapó en el momento decisivo. Solana Sierra quedó a un paso del cuadro principal del WTA 1000 de Doha y terminó cediendo ante la potencia de Alycia Parks, que se impuso por 7-5 y 6-3 en la última ronda de la clasificación, aunque todavía conserva una posibilidad de ingresar si se abre un lugar.
La marplatense, ubicada en el puesto 63 del ranking mundial, había llegado a esta instancia tras un estreno contundente frente a la qatarí Hind Al-Mudahka. Aquella presentación, resuelta en apenas 51 minutos con un 6-1 y 6-0, había reforzado la sensación de que el objetivo era posible. Del otro lado de la red esta vez apareció una rival con mayor experiencia y un servicio que marcó diferencias desde el comienzo.
El desarrollo mostró pasajes de paridad, sobre todo en el primer set. Sierra sostuvo buenos porcentajes con el primer saque y buscó presionar cada turno de devolución. Sin embargo, Parks lastimó con 13 aces y ganó el 69% de los puntos cuando logró meter el primero. En los momentos sensibles fue más eficaz y aprovechó cuatro de las seis oportunidades de quiebre que generó, mientras que la argentina capitalizó dos de cinco.
Después del 7-5 inicial, el segundo parcial mantuvo la exigencia. Sierra intentó mantenerse en partido, pero la estadounidense volvió a imponer condiciones con su potencia y cerró la historia 6-3.
Así, el boleto al main draw quedó del lado de la norteamericana. Para Sierra, que había construido confianza con una actuación firme en la ronda anterior, la historia en Doha todavía no está completamente cerrada: por su ranking y el lugar que ocupa en la qualy, mantiene chances de ingresar al cuadro principal como lucky loser en caso de que se libere un cupo a último momento.