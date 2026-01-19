Debut y despedida en Melbourne: Solana Sierra quedó afuera en la primera ronda del Abierto de Australia

Sierra llegaba con rodaje. Había disputado la United Cup y el WTA de Hobart, donde alcanzó los octavos de final. Con dos victorias en la temporada y un ranking que la ubica como la mejor tenista argentina del momento (63° del mundo), la ilusión estaba puesta en dar un primer paso firme en su estreno en un torneo grande. El sorteo, además, parecía ofrecer una oportunidad posible. Pero la pista contó otra historia.