Secciones
DeportesTenis

Debut y despedida en Melbourne: Solana Sierra quedó afuera en la primera ronda del Abierto de Australia

La mejor raqueta femenina argentina tuvo un estreno cuesta arriba ante Moyuka Uchijima y cerró su paso por el primer Grand Slam del año con una derrota en sets corridos.

DEBUT Y DESPEDIDA. Solana Sierra, única argentina en el cuadro femenino, se despidió del Australian Open 2026 en la primera ronda tras caer ante la japonesa Moyuka Uchijima en sets corridos. DEBUT Y DESPEDIDA. Solana Sierra, única argentina en el cuadro femenino, se despidió del Australian Open 2026 en la primera ronda tras caer ante la japonesa Moyuka Uchijima en sets corridos. Getty Images
Hace 2 Hs

El Abierto de Australia 2026 duró apenas un partido para Solana Sierra. La marplatense, única representante argentina en el cuadro femenino, se despidió en su debut absoluto en Melbourne tras caer frente a la japonesa Moyuka Uchijima por 6-3 y 6-1, en un encuentro que la encontró incómoda desde el inicio y sin margen para revertir la historia.

Sierra llegaba con rodaje. Había disputado la United Cup y el WTA de Hobart, donde alcanzó los octavos de final. Con dos victorias en la temporada y un ranking que la ubica como la mejor tenista argentina del momento (63° del mundo), la ilusión estaba puesta en dar un primer paso firme en su estreno en un torneo grande. El sorteo, además, parecía ofrecer una oportunidad posible. Pero la pista contó otra historia.

Uchijima impuso condiciones desde el arranque. Un quiebre temprano y la confirmación posterior marcaron el tono del primer set. Sierra sufrió especialmente con su servicio, mientras la japonesa se mostró sólida al resto, con pocos errores y buena lectura de los intercambios desde el fondo. El 6-3 reflejó una diferencia clara, más allá de algunos pasajes parejos.

El segundo parcial comenzó con una señal positiva para la argentina, que logró quebrar y ponerse 1-0. Sin embargo, ese impulso duró poco. Desde allí, la japonesa tomó el control total del partido, encadenó juegos consecutivos, volvió a quebrar en varias oportunidades y cerró el encuentro con autoridad, incluso ganando en blanco el último game para sellar el 6-1 definitivo.

Los errores no forzados fueron una constante en el juego de Sierra, que nunca logró encontrar regularidad ni incomodar de manera sostenida a su rival. Uchijima, en cambio, cumplió con su plan, sostuvo la intensidad y administró el partido sin sobresaltos.

Para la marplatense de 21 años, el resultado dejó sensaciones amargas. Era su primera aparición en el cuadro principal del Abierto de Australia y la expectativa estaba puesta en prolongar la experiencia. No ocurrió, pero el contexto no se pierde de vista. Sierra atraviesa el mejor momento de su carrera, se consolidó como la número uno del país y sigue sumando kilómetros en el circuito grande.

Melbourne le ofreció a Sierra una dura bienvenida. Fue debut y despedida en el mismo acto. La cuenta pendiente, ahora, queda abierta para los próximos Grand Slams, con la misma ilusión, pero con una experiencia más en la mochila.

Temas AustraliaAbierto de Australia Asociación Argentina de TenisArgentinaSolana Sierra
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Australian Open: jornada dispar para los argentinos en el inicio de la clasificación

Australian Open: jornada dispar para los argentinos en el inicio de la clasificación

Lo más popular
Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico
1

Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”
2

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”

El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca
3

El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca

Abad y Catalán levantan la temperatura en un verano caliente para la política tucumana
4

Abad y Catalán levantan la temperatura en un verano caliente para la política tucumana

Sigue la lluvia en Tucumán y rige una alerta naranja
5

Sigue la lluvia en Tucumán y rige una alerta naranja

Recuerdos fotográficos: ¿Calores eran los de antes? Así estaba el piletón en 1934
6

Recuerdos fotográficos: ¿Calores eran los de antes? Así estaba el piletón en 1934

Más Noticias
Los partidos de Argentina en el Mundial 2026 se verán por la TV Pública sin costo para el Estado

Los partidos de Argentina en el Mundial 2026 se verán por la TV Pública "sin costo para el Estado"

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico

Las hipótesis del crimen: por qué mataron a Érika Álvarez y qué rol jugó el narcotráfico

Sigue la lluvia en Tucumán y rige una alerta naranja

Sigue la lluvia en Tucumán y rige una alerta naranja

El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca

El desconocimiento y la falta de controles alimentan el comercio minorista de hojas de coca

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”

Asesinato de Érika Álvarez: la tecnología frustró el plan de fuga de “El Militar”

Abad y Catalán levantan la temperatura en un verano caliente para la política tucumana

Abad y Catalán levantan la temperatura en un verano caliente para la política tucumana

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán

Comentarios