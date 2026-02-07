“Hay un límite”: la contundente respuesta del DT de Tottenham sobre la situación de “Cuti” Romero

Frank buscó poner en contexto la reacción de Romero. “Cuti es un jugador muy apasionado, ambicioso y con un enorme deseo de ganar. A veces, cuando uno vive el fútbol de esa manera, puede estallar”, explicó. Sin embargo, marcó distancia con la forma. “El texto escrito permite muchas interpretaciones. Nadie sabe realmente qué quiso decir, salvo él o quienes hablaron con él. Es su percepción. Yo no lo habría hecho. Ese es mi mensaje”, expresó.