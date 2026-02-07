Secciones
“Hay un límite”: la contundente respuesta del DT de Tottenham sobre la situación de “Cuti” Romero

El técnico se refirió a los mensajes del defensor argentino tras el empate con Manchester City y confirmó que el tema se habló en privado.

CAPITÁN. Romero quedó en el centro de la escena tras sus publicaciones y el entrenador fijó postura en conferencia. CAPITÁN. Romero quedó en el centro de la escena tras sus publicaciones y el entrenador fijó postura en conferencia.
Hace 1 Hs

En Tottenham intentan enfocarse en lo que viene, pero las declaraciones cruzadas entre Cristian Romero y su entrenador volvieron a instalar un tema incómodo. Tras el empate frente a Manchester City, el mensaje del capitán en redes sociales provocó repercusiones internas y una respuesta directa de Thomas Frank.

El cordobés había definido como “increíble, pero cierto y vergonzoso” el panorama con el que el equipo afrontó ese partido de la Premier League, marcado por la escasez de futbolistas del primer equipo disponibles. La frase generó malestar y puertas adentro se activaron conversaciones para encauzar la situación.

En la conferencia previa al duelo con Manchester United, el DT danés tomó la palabra. Remarcó el peso del argentino dentro del grupo y su situación contractual. “Ahora mismo es el capitán, tiene contrato largo y firmó una renovación”, señaló.

Al referirse al mensaje que el defensor publicó tras el cruce ante Manchester City por la Premier League, fue contundente. “Siempre hay una línea que no se puede cruzar o que no se puede cruzar demasiadas veces”. A la vez, aclaró que el tema ya fue conversado puertas adentro y evitó brindar más detalles.

Frank buscó poner en contexto la reacción de Romero. “Cuti es un jugador muy apasionado, ambicioso y con un enorme deseo de ganar. A veces, cuando uno vive el fútbol de esa manera, puede estallar”, explicó. Sin embargo, marcó distancia con la forma. “El texto escrito permite muchas interpretaciones. Nadie sabe realmente qué quiso decir, salvo él o quienes hablaron con él. Es su percepción. Yo no lo habría hecho. Ese es mi mensaje”, expresó.

Al mismo tiempo, eligió respaldarlo y habló del proceso de crecimiento que implica asumir responsabilidades dentro del vestuario. “El liderazgo es muchas cosas. Tengo 52 años y creo que soy bastante bueno liderando, pero ¿podría mejorar? Sí. Romero tiene 27 años. Seguirá cometiendo errores como líder. ¿Hace muchas cosas buenas? Sí”, concluyó.

El cruce aparece en un tramo sensible de la temporada. El conjunto londinense marcha 14°, lejos de la zona de competencias europeas y con una distancia de nueve puntos respecto del descenso. En paralelo, crecieron los rumores sobre posibles interesados en el campeón del mundo, entre ellos Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona.

