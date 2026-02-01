Secciones
Los Pumas 7s terminaron séptimos en el Seven de Singapur y ya piensan en Australia

El seleccionado argentino cerró su participación con un triunfo ante Gran Bretaña, sumó puntos para la tabla general y tendrá revancha el próximo fin de semana en Perth.

CIERRE. El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora se despidió de Singapur con una victoria que le permitió cortar la racha negativa y mirar hacia la próxima etapa del circuito. CIERRE. El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora se despidió de Singapur con una victoria que le permitió cortar la racha negativa y mirar hacia la próxima etapa del circuito. WORLD RUGBY
Hace 2 Hs

Los Pumas 7s cerraron su paso por el Seven de Singapur con un séptimo puesto, un cierre que al menos les permitió cortar la racha negativa y evitar un registro histórico adverso en el Circuito Mundial.

La jornada del domingo comenzó con la semifinal por el quinto puesto ante España, que volvió a ser cuesta arriba para el equipo argentino. El rival se impuso 26-12 y dejó a los dirigidos por Santiago Gómez Cora sin chances de pelear más arriba. Todos los puntos albicelestes llegaron a través de Marcos Moneta, autor de dos tries y una conversión.

Con esa derrota, Argentina pasó a disputar el partido por el séptimo lugar frente a Gran Bretaña, que había caído en su cruce previo ante Australia. En un encuentro cerrado y disputado, Los Pumas 7s lograron imponerse 14-10. Luciano González abrió el marcador y Moneta volvió a ser decisivo con un try y una conversión que terminaron sellando la victoria.

Ese triunfo final tuvo un valor extra que le permitió al seleccionado evitar un récord negativo sin antecedentes, el de perder todos los partidos en una misma etapa del circuito. En Singapur, Argentina acumuló cuatro derrotas consecutivas (tres en la fase de grupos y la semifinal por el quinto puesto) antes de cerrar con una sonrisa frente a los británicos.

Con este resultado, el equipo argentino sumó ocho puntos y quedó sexto en la tabla general del Circuito Mundial, con un total de 32 unidades. El podio en Singapur fue para Fiji, seguido por Francia y Nueva Zelanda, mientras que Sudáfrica, Australia y España completaron los puestos anteriores a la Argentina.

La revancha no tardará en llegar. Los Pumas 7s volverán a jugar el próximo fin de semana, el 7 y 8 de febrero, en el Seven de Perth, cuarta etapa del Circuito Mundial. Allí integrarán el Grupo A junto a Fiji, Sudáfrica y España, con la intención de dejar atrás lo ocurrido en suelo asiático y recuperar protagonismo en la competencia.

