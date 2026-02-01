Los Pumas 7s terminaron séptimos en el Seven de Singapur y ya piensan en Australia

Ese triunfo final tuvo un valor extra que le permitió al seleccionado evitar un récord negativo sin antecedentes, el de perder todos los partidos en una misma etapa del circuito. En Singapur, Argentina acumuló cuatro derrotas consecutivas (tres en la fase de grupos y la semifinal por el quinto puesto) antes de cerrar con una sonrisa frente a los británicos.