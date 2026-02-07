Debut en la Copa Davis: Argentina repartió puntos y todo se define el domingo

El arranque de la serie de Copa Davis dejó un escenario abierto para el equipo nacional. En Busan, y por la primera ronda de los Qualifiers, la jornada inicial terminó igualada con el triunfo de Thiago Tirante y la caída de Marco Trungelliti frente a los representantes locales.
Argentina se presentó como visitante ante Corea del Sur, con una delegación integrada por varios debutantes y bajo la conducción de Javier Frana. El primer punto llegó gracias a Tirante (95° del ranking), que logró dar vuelta un partido complejo ante Hyeon Chung (392°). Fue 2-6, 7-5 y 7-6 en un duelo cargado de tensión que se resolvió en el cierre del tercer set.
Más tarde, Trungelliti (134°) no pudo sostener el envión. El argentino cayó por 7-6 y 6-2 frente a Soonwoo Kwon, resultado que dejó la llave 1-1 tras los singles del primer día.
La acción continuará en la madrugada del domingo. El punto de dobles tendrá a Guido Andreozzi y Federico Gómez ante Jisung Nam y Ulsung Park. Luego se jugarán los dos enfrentamientos individuales restantes: Tirante contra Kwon y, si hace falta, Trungelliti frente a Chung. El orden puede modificarse de acuerdo con cómo avance la serie.
El ganador del cruce accederá a la segunda ronda, donde espera el vencedor del duelo entre Países Bajos e India.
Tras su victoria, Tirante destacó el valor del punto conseguido y el esfuerzo para revertir un desarrollo que se había complicado. El platense habló de alivio por la tensión del encuentro y de orgullo por la manera en que logró salir adelante junto al capitán, además de recordar a su familia y el camino recorrido para llegar a este momento.
Con la serie equilibrada, Argentina buscará dar el golpe en la segunda jornada para seguir en carrera en la competencia.