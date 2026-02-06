"Tostao" Orlando, tras la caída de Tarucas: “Cometimos muchos errores, pero no debemos volvernos locos”
El capitán de la franquicia del NOA analizó la derrota 26-21 ante Dogos XV en La Caldera del Parque, remarcó las dificultades en el primer tiempo y destacó la actitud y la mejora mostrada en el cierre del amistoso, en un contexto todavía de construcción colectiva.
La derrota por 26-21 frente a Dogos XV en La Caldera del Parque dejó conclusiones claras para Tarucas, que cerró su serie de amistosos con sensaciones encontradas. Tras el partido, el capitán Matías “Tostao” Orlando realizó un análisis profundo, con autocrítica y mirada de proceso, en un contexto todavía de construcción colectiva.
“Fue complicado por las condiciones. Creo que nos costó mucho hacer pie en las formaciones fijas”, reconoció Matías Orlando, al explicar un primer tiempo adverso en el que el equipo sufrió el dominio físico del rival. Sin embargo, destacó la reacción del tramo final. “Por suerte terminamos los últimos minutos mostrando la actitud que quiere tener este equipo, un poquito el juego que queremos y aprovechar la oportunidad. Me quedo con eso”, dijo.
Consultado por la mejora en el complemento, fue contundente. “Creo que era inevitable una mejora después de un primer tiempo con mucho error, así que contento de que se pudo hacer un clic y mejorar, pero estamos lejos todavía de lo que aspiramos”, señaló. En ese sentido, valoró que los errores aparezcan en esta etapa. “No es para volverse loco, pero es el primer partido que tenemos todos juntos. La mayoría venimos de un parate de más de cuatro meses y no nos conocemos tanto”, explicó.
Orlando también remarcó el nivel de Dogos y lo que dejó el amistoso como aprendizaje. “Es un equipo más aceitado, acostumbrado a jugar muchos partidos juntos, y nos dio una lección de hacia dónde tenemos que mirar y cómo tenemos que competir”, afirmó. A nivel personal, se mostró conforme con el ritmo de juego. “Como todo partido de pretemporada cuesta, te agitás, pero feliz de estar dentro de una cancha jugando y compitiendo”, expresó.
Por último, destacó el acompañamiento del público. “Increíble. Hoy estuvo a nada de suspenderse el partido y La Caldera acompañó. Seguramente va a ser así durante todo el campeonato”, cerró.