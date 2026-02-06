Secciones
DeportesRugby

"Tostao" Orlando, tras la caída de Tarucas: “Cometimos muchos errores, pero no debemos volvernos locos”

El capitán de la franquicia del NOA analizó la derrota 26-21 ante Dogos XV en La Caldera del Parque, remarcó las dificultades en el primer tiempo y destacó la actitud y la mejora mostrada en el cierre del amistoso, en un contexto todavía de construcción colectiva.

SINCERO. Orlando habló sobre el rendimiento de Tarucas y reconoció que se deben ajustar varios detalles antes del inicio de la temporada. SINCERO. Orlando habló sobre el rendimiento de Tarucas y reconoció que se deben ajustar varios detalles antes del inicio de la temporada. OSVALDO RIPOLL/LA GACETA.
Hace 13 Min

La derrota por 26-21 frente a Dogos XV en La Caldera del Parque dejó conclusiones claras para Tarucas, que cerró su serie de amistosos con sensaciones encontradas. Tras el partido, el capitán Matías “Tostao” Orlando realizó un análisis profundo, con autocrítica y mirada de proceso, en un contexto todavía de construcción colectiva.

“Fue complicado por las condiciones. Creo que nos costó mucho hacer pie en las formaciones fijas”, reconoció Matías Orlando, al explicar un primer tiempo adverso en el que el equipo sufrió el dominio físico del rival. Sin embargo, destacó la reacción del tramo final. “Por suerte terminamos los últimos minutos mostrando la actitud que quiere tener este equipo, un poquito el juego que queremos y aprovechar la oportunidad. Me quedo con eso”, dijo.

Consultado por la mejora en el complemento, fue contundente. “Creo que era inevitable una mejora después de un primer tiempo con mucho error, así que contento de que se pudo hacer un clic y mejorar, pero estamos lejos todavía de lo que aspiramos”, señaló. En ese sentido, valoró que los errores aparezcan en esta etapa. “No es para volverse loco, pero es el primer partido que tenemos todos juntos. La mayoría venimos de un parate de más de cuatro meses y no nos conocemos tanto”, explicó.

Orlando también remarcó el nivel de Dogos y lo que dejó el amistoso como aprendizaje. “Es un equipo más aceitado, acostumbrado a jugar muchos partidos juntos, y nos dio una lección de hacia dónde tenemos que mirar y cómo tenemos que competir”, afirmó. A nivel personal, se mostró conforme con el ritmo de juego. “Como todo partido de pretemporada cuesta, te agitás, pero feliz de estar dentro de una cancha jugando y compitiendo”, expresó.

Por último, destacó el acompañamiento del público. “Increíble. Hoy estuvo a nada de suspenderse el partido y La Caldera acompañó. Seguramente va a ser así durante todo el campeonato”, cerró.

Temas Matías OrlandoSuper Rugby AméricasTarucasDogos
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”
1

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó
2

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque
3

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

Soledad Molinuevo cruzó a Chahla por las inundaciones: “A ver si llega por acá a hacer un TikTok”
4

Soledad Molinuevo cruzó a Chahla por las inundaciones: “A ver si llega por acá a hacer un TikTok”

Sancionan a una abogada por invocar jurisprudencia inexistente generada por inteligencia artificial
5

Sancionan a una abogada por invocar jurisprudencia inexistente generada por inteligencia artificial

Viernes bajo agua: cortes de tránsito en la zona del Canal Sur y alerta por tormentas fuertes
6

Viernes bajo agua: cortes de tránsito en la zona del Canal Sur y alerta por tormentas fuertes

Más Noticias
Soledad Molinuevo cruzó a Chahla por las inundaciones: “A ver si llega por acá a hacer un TikTok”

Soledad Molinuevo cruzó a Chahla por las inundaciones: “A ver si llega por acá a hacer un TikTok”

La lluvia complica el arranque en Tafí del Valle, pero la organización avisa: Las Intervillas no se suspenden

La lluvia complica el arranque en Tafí del Valle, pero la organización avisa: "Las Intervillas no se suspenden"

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Viernes bajo agua: cortes de tránsito en la zona del Canal Sur y alerta por tormentas fuertes

Viernes bajo agua: cortes de tránsito en la zona del Canal Sur y alerta por tormentas fuertes

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”

Sancionan a una abogada por invocar jurisprudencia inexistente generada por inteligencia artificial

Sancionan a una abogada por invocar jurisprudencia inexistente generada por inteligencia artificial

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

Comentarios