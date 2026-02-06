Dogos impuso su poder y Tarucas respondió con carácter en un cierre que dejó señales positivas

En la cronología final quedaron reflejadas las dos caras del partido: el dominio físico y estructural de Dogos, con Greising como estandarte, y la capacidad de Tarucas para no bajar los brazos y competir hasta el último minuto. Más allá del resultado, el amistoso dejó aprendizajes claros para la franquicia tucumana, que sabe que deberá ajustar la defensa del maul y el contacto, pero también confirmó que tiene herramientas y carácter para reaccionar incluso en los momentos más adversos.