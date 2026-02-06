Pese a la intensa lluvia, Tarucas confirmó que el amistoso se juega hoy: horario y transmisión

Pese a la intensa lluvia de esta mañana, Tarucas ratificó que el partido amistoso frente a Dogos programado para esta tarde se disputará con normalidad, luego de las evaluaciones realizadas junto a expertos y autoridades correspondientes. La franquicia del NOA despejó así cualquier duda en la previa y aseguró que el encuentro mantendrá el cronograma previsto.
El choque se jugará desde las 18.30 en La Caldera del Parque, ubicado en el Tucumán Lawn Tennis Club, dentro del Parque 9 de Julio. De esta manera, el equipo sumará una nueva prueba en su preparación, con la posibilidad de seguir ajustando detalles colectivos y dándole rodaje a la estructura que viene construyendo durante la pretemporada.
Además, el club informó que el amistoso contará con transmisión en vivo a través de un programa especial de “Estudio Tarucas”, disponible en el canal oficial de YouTube (https://youtube.com/live/64v4pBbonQo?feature=share) de la franquicia. La propuesta apunta a acercar el partido a quienes no puedan asistir y, al mismo tiempo, sumar contenido de análisis y cobertura alrededor del encuentro, en una jornada que se presenta como clave dentro del proceso de armado del equipo.
Con la confirmación oficial, Tarucas asegura un escenario y un horario estable para una cita que forma parte del tramo final de preparación antes del inicio de la competencia. Será, otra vez, una oportunidad para medir funcionamiento, profundizar sociedades y seguir encontrando respuestas en un calendario que empieza a apretar.