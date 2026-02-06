Pese a la intensa lluvia, Tarucas confirmó que el amistoso se juega hoy: horario y transmisión

Además, el club informó que el amistoso contará con transmisión en vivo a través de un programa especial de “Estudio Tarucas”, disponible en el canal oficial de YouTube (https://youtube.com/live/64v4pBbonQo?feature=share) de la franquicia. La propuesta apunta a acercar el partido a quienes no puedan asistir y, al mismo tiempo, sumar contenido de análisis y cobertura alrededor del encuentro, en una jornada que se presenta como clave dentro del proceso de armado del equipo.