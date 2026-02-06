Secciones
DeportesRugby

Pese a la intensa lluvia, Tarucas confirmó que el amistoso se juega hoy: horario y transmisión

Tras las evaluaciones correspondientes, la franquicia del NOA ratificó que el partido se disputará desde las 18.30 y contará con transmisión en vivo por YouTube.

COMUNICADO OFICIAL. Desde Tarucas anunciaron que el amistoso se jugará pese a las intensas lluvias. COMUNICADO OFICIAL. Desde Tarucas anunciaron que el amistoso se jugará pese a las intensas lluvias. FOTO: Silvia Granara para LA GACETA.
Hace 39 Min

Pese a la intensa lluvia de esta mañana, Tarucas ratificó que el partido amistoso frente a Dogos programado para esta tarde se disputará con normalidad, luego de las evaluaciones realizadas junto a expertos y autoridades correspondientes. La franquicia del NOA despejó así cualquier duda en la previa y aseguró que el encuentro mantendrá el cronograma previsto.

El choque se jugará desde las 18.30 en La Caldera del Parque, ubicado en el Tucumán Lawn Tennis Club, dentro del Parque 9 de Julio. De esta manera, el equipo sumará una nueva prueba en su preparación, con la posibilidad de seguir ajustando detalles colectivos y dándole rodaje a la estructura que viene construyendo durante la pretemporada.

Además, el club informó que el amistoso contará con transmisión en vivo a través de un programa especial de “Estudio Tarucas”, disponible en el canal oficial de YouTube (https://youtube.com/live/64v4pBbonQo?feature=share) de la franquicia. La propuesta apunta a acercar el partido a quienes no puedan asistir y, al mismo tiempo, sumar contenido de análisis y cobertura alrededor del encuentro, en una jornada que se presenta como clave dentro del proceso de armado del equipo.

Con la confirmación oficial, Tarucas asegura un escenario y un horario estable para una cita que forma parte del tramo final de preparación antes del inicio de la competencia. Será, otra vez, una oportunidad para medir funcionamiento, profundizar sociedades y seguir encontrando respuestas en un calendario que empieza a apretar.

Temas Super Rugby AméricasTarucasDogos
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque
1

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”
2

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó
3

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle
4

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

Sancionan a una abogada por invocar jurisprudencia inexistente generada por inteligencia artificial
5

Sancionan a una abogada por invocar jurisprudencia inexistente generada por inteligencia artificial

El Cochiloco y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán
6

El "Cochiloco" y los narcos: tres señales de alerta para Tucumán

Más Noticias
La lluvia complica el arranque en Tafí del Valle, pero la organización avisa: Las Intervillas no se suspenden

La lluvia complica el arranque en Tafí del Valle, pero la organización avisa: "Las Intervillas no se suspenden"

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Viernes bajo agua: cortes de tránsito en la zona del Canal Sur y alerta por tormentas fuertes

Viernes bajo agua: cortes de tránsito en la zona del Canal Sur y alerta por tormentas fuertes

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”

Sancionan a una abogada por invocar jurisprudencia inexistente generada por inteligencia artificial

Sancionan a una abogada por invocar jurisprudencia inexistente generada por inteligencia artificial

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

Comentarios