Nada dura para siempre

Hacia la democracia

Y sin forzar las circunstancias, todo esto me hace volver la mirada hacia lo que ocurría en los años en que la canción fue escrita: el planeta estaba inmerso en largas y criminales dictaduras, tanto a izquierda como a derecha. Triunfaban con crueldad y opresión los Brezhnev y Ceausescu o los Videla y Pinochet. A pesar de ello, en el interior de esas sociedades crecía un silencioso y esperanzador descontento, una portentosa tormenta en rápida gestación. Está comprobado que todo tiene su final cuando domina la sinrazón y asfixia el hartazgo. Así, a mediados de esa década se abrirían las puertas y las ventanas de muchos países sojuzgados para dejar entrar aire nuevo, el aire fresco de la democracia. El final de este proceso sería la prodigiosa imagen cinematográfica de la caída del Muro de Berlín. Se creyó entonces con ilusión genuina, aunque un tanto naif, que empezaba un camino sin retorno hacia el respeto de la voluntad popular y los derechos humanos. Aún más, nada hacía pensar que cualquier otro régimen fuera mejor que la democracia. Se podía llamar a un boicot contra las naciones más intolerantes, como ocurrió con Sudáfrica y su apartheid, y eso parecía lo lógico y legítimo; o apoyar a la oposición democrática en los países donde aún no se había producido una apertura política.