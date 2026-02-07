Secciones
La Casa Blanca aseguró que el video racista sobre los Obama “fue un error”
EXABRUPTO. Trump reposteó un video en el que Barak y Michelle Obama están retratados como monos, un insulto que los racistas usan contra los afrodescendientes. EXABRUPTO. Trump reposteó un video en el que Barak y Michelle Obama están retratados como monos, un insulto que los racistas usan contra los afrodescendientes.
Hace 4 Hs

La Casa Blanca afirmó que la publicación en la cuenta de Donald Trump de un video meme en el que se representa a Barack y Michelle Obama caracterizados como monos fue un error de un “empleado” y que el mensaje ya ha sido borrado. “Un miembro del personal de la Casa Blanca realizó la publicación por error. Ya ha sido eliminada”, declaró un funcionario de la Casa Blanca, echándole la culpa a alguien a quien no identificó.

La portavoz de Trump había calificado anteriormente de “falsa indignación” la reacción al post que Trump publicó en su cuenta.

Teorías conspirativas

El video de poco más de un minuto vertía teorías conspirativas sobre las elecciones y reproduce parte de otro video, satírico, creado por un seguidor de Trump, en el que el presidente republicano aparece como un león, rey de la jungla, y numerosos políticos, entre ellos los Obama, como animales que le rinden pleitesía, o que hacen payasadas.

Adicto a las redes sociales, Trump acostumbra a republicar toda clase de videos, documentos y memes, algunos creados con inteligencia artificial, muchos de ellos ofensivos.

“Es un video meme de internet que representa al presidente Trump como el rey de la selva y a los demócratas como personajes de ‘El rey león’. Por favor, dejen de fingir indignación e informen sobre algo que realmente importe al público estadounidense”, dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt en una declaración a la agencia AFP.

Donald Trump Trump difundió un polémico video que caricaturiza a los Obama como monos

Donald Trump Trump difundió un polémico video que caricaturiza a los Obama como monos

Las principales figuras demócratas condenaron la publicación como racista. La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, posible candidato demócrata a la presidencia en 2028, dijo: “Comportamiento repugnante por parte del presidente. Cada republicano debe denunciarlo. Ahora”, escribió en X la cuenta de la oficina de prensa de Newsom.

