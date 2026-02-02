Secciones
Atención estatales: este miércoles arranca el pago del 80% del sueldo en Tucumán

El cronograma completo que dio a conocer la Tesorería General de la Provincia.

Hace 21 Min

La Tesorería General de la Provincia informó que este miércoles inicia el pago del 80% del sueldo de enero para los empleados estatales de la provincia.

A continuación, el cronograma completo que dio a conocer el organismo dependiente del Ministerio de Economía y Producción:

Miércoles 4 de febrero

- Dirección Provincial de Vialidad

- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales 

- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

- Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán

- Instituto Provincial de la Vivienda

- Sistema Provincial de Salud

- Sociedad Aguas del Tucumán

Jueves 5 de febrero

- Administración Central

- Defensoría del Pueblo

- Educación – Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales – Rep. 18; Escuelas Secundarias Transferidas – Rep. 25;

- Escuelas Secundarias Transferidas – Rep. 26; Escuelas Secundarias Transferidas – Rep. 27)

- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

- Seguridad (Departamento General de Policía – Dirección General de Institutos Penales)

Viernes 6 de febrero

- Educación – Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales – Rep. 18; Escuelas Secundarias Transferidas – Rep. 25; Escuelas Secundarias Transferidas – Rep. 26; Escuelas Secundarias Transferidas – Rep. 27)

- Ministerio Público Fiscal

- Ministerio Pupilar y de la Defensa

- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción; Centro Judicial Monteros; Corte Suprema de Justicia; Justicia de Paz Legal)

- Poder Legislativo

- Tribunal de Cuentas

- Tribunal Fiscal de Apelación

Sábado 7 de febrero

- Asignaciones – Ex empleados de Talleres de Tafí Viejo

- Comunas Rurales

-Dirección de Recursos Hídricos

- Educación – Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios y Terciarios Transferidos)

- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

- Ente Autárquico Tucumán Turismo

- Ente Cultural de Tucumán

- Ente de Infraestructura Comunitaria

- Instituto de Desarrollo Productivo

- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol

- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual

- Jubilados fuera de convenio

- Municipios del Interior

- Renta Vitalicia – Héroes de Malvinas

- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento 

