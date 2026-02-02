Atención estatales: este miércoles arranca el pago del 80% del sueldo en Tucumán

La Tesorería General de la Provincia informó que este miércoles inicia el pago del 80% del sueldo de enero para los empleados estatales de la provincia.
A continuación, el cronograma completo que dio a conocer el organismo dependiente del Ministerio de Economía y Producción:
Miércoles 4 de febrero
- Dirección Provincial de Vialidad
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Sistema Provincial de Salud
- Sociedad Aguas del Tucumán
Jueves 5 de febrero
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Educación – Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales – Rep. 18; Escuelas Secundarias Transferidas – Rep. 25;
- Escuelas Secundarias Transferidas – Rep. 26; Escuelas Secundarias Transferidas – Rep. 27)
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Seguridad (Departamento General de Policía – Dirección General de Institutos Penales)
Viernes 6 de febrero
- Educación – Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales – Rep. 18; Escuelas Secundarias Transferidas – Rep. 25; Escuelas Secundarias Transferidas – Rep. 26; Escuelas Secundarias Transferidas – Rep. 27)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción; Centro Judicial Monteros; Corte Suprema de Justicia; Justicia de Paz Legal)
- Poder Legislativo
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
Sábado 7 de febrero
- Asignaciones – Ex empleados de Talleres de Tafí Viejo
- Comunas Rurales
-Dirección de Recursos Hídricos
- Educación – Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios y Terciarios Transferidos)
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual
- Jubilados fuera de convenio
- Municipios del Interior
- Renta Vitalicia – Héroes de Malvinas
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento