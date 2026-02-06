Avellaneda bajo asedio: el fútbol brasileño amenaza con desmantelar a Independiente y Racing
Con el mercado del Brasileirão abierto hasta marzo y billeteras que parecen inagotables, dos de los grandes del fútbol argentino sufren la presión de los clubes del país vecino que buscan llevarse a algunas de sus principales figuras en pleno inicio de temporada.
Avellaneda está en alerta máxima. Mientras el torneo Apertura apenas calienta motores, el mercado de pases en Brasil se mantiene como una amenaza silenciosa que no cerrará sus puertas hasta principios de marzo. Esta disparidad de calendarios, sumada al abismal poderío económico del país vecino, ha colocado a Independiente y a Racing en una posición de extrema vulnerabilidad, transformando sus oficinas en centros de resistencia ante ofertas que, aunque tentadoras en lo financiero, amenazan con desarmar sus proyectos deportivos.
En la vereda de Independiente, el nombre de Kevin Lomónaco es el que quita el sueño a la dirigencia y al cuerpo técnico. Jorge Sampaoli, hoy al mando de Atlético Mineiro, ha puesto sus ojos en el defensor y pidió un esfuerzo para sumarlo de cara a la Copa Sudamericana. Los rumores hablan de una propuesta inicial de cinco millones de dólares por la mitad de su ficha, una cifra que en el Rojo han calificado de insuficiente casi de inmediato. La postura del club es firme: para que el central que llegó a finales de 2024 se mude a Brasil, la oferta debería rondar los nueve millones netos por el 70% del pase.
La situación deportiva agrava la tensión en el bando de Gustavo Quinteros. Tras la reciente partida de Felipe Loyola al fútbol italiano, el entrenador no ve con buenos ojos perder a otro baluarte defensivo cuando el equipo aún busca su mejor forma. Lomónaco, con contrato hasta 2028 y un rendimiento que le sirvió para ser convocado a la selección argentina, es la pieza que hoy sostiene la estructura de una defensa que no tiene recambios de su jerarquía. El interés del Panathinaikos de Grecia también sobrevuela el ambiente, convirtiendo el futuro del central en una verdadera incógnita.
Cruzando la calle, el panorama en Racing no es más alentador. El título de la Sudamericana 2024 y la obtención de la Recopa 2025 han convertido al plantel de Gustavo Costas en una vitrina irresistible para los clubes brasileños. Con la venta de Juan Ignacio Nardoni al Gremio casi definida, la sangría podría no detenerse allí. El Corinthians ha lanzado una ofensiva formal por Santiago Solari, ofreciendo un préstamo con obligación de compra por dos millones y medio de dólares, una cifra que la dirigencia académica pretende elevar al menos a los cuatro millones para sentarse a conversar seriamente.
El acecho brasileño sobre la Academia se extiende a casi todas las líneas. Botafogo sigue de cerca los pasos de Marco Di Césare, esperando resolver sus inhibiciones legales para formalizar una propuesta de préstamo con compra obligatoria. Por su parte, el Vasco Da Gama ha manifestado un interés real en Santiago Sosa, el termómetro del mediocampo de Costas. En este último caso, la respuesta de Racing ha sido tajante: el volante central es considerado intransferible y la única vía de salida sería la ejecución de su cláusula de rescisión de 12 millones de euros netos.