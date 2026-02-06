Avellaneda bajo asedio: el fútbol brasileño amenaza con desmantelar a Independiente y Racing

En la vereda de Independiente, el nombre de Kevin Lomónaco es el que quita el sueño a la dirigencia y al cuerpo técnico. Jorge Sampaoli, hoy al mando de Atlético Mineiro, ha puesto sus ojos en el defensor y pidió un esfuerzo para sumarlo de cara a la Copa Sudamericana. Los rumores hablan de una propuesta inicial de cinco millones de dólares por la mitad de su ficha, una cifra que en el Rojo han calificado de insuficiente casi de inmediato. La postura del club es firme: para que el central que llegó a finales de 2024 se mude a Brasil, la oferta debería rondar los nueve millones netos por el 70% del pase.