Secciones
SociedadEstilo de vida

No es bicarbonato: el método efectivo para eliminar el sarro dental y lograr dientes más blancos

Especialistas explican cuál es la única solución segura.

IMAGEN ILUSTRATIVA IMAGEN ILUSTRATIVA
Hace 1 Hs

El sarro dental es uno de los problemas más frecuentes en la salud bucal y, al mismo tiempo, uno de los más difíciles de remover. Aunque el bicarbonato y otros remedios caseros suelen presentarse como soluciones rápidas, los especialistas coinciden en que no son efectivos y pueden generar daños en el esmalte dental.

El sarro se forma cuando la placa bacteriana que se acumula en los dientes no se elimina a tiempo y termina endureciéndose y mineralizándose. Suele concentrarse en el borde entre los dientes y las encías y, una vez solidificado, no puede eliminarse solo con el cepillado habitual.

Su aparición está estrechamente vinculada a una higiene bucal deficiente, al no uso del hilo dental y a la falta de controles odontológicos periódicos. Si no se trata a tiempo, puede provocar consecuencias tanto estéticas como de salud.

Por qué el bicarbonato no sirve para sacar el sarro

A pesar de su popularidad, el bicarbonato no elimina el sarro dental. Al tratarse de una sustancia abrasiva, su uso frecuente puede desgastar el esmalte y provocar sensibilidad dental.

Lo mismo ocurre con el vinagre y otros productos caseros que circulan en redes sociales. Una vez que el sarro se adhiere al diente, solo puede ser removido con herramientas profesionales, y no con métodos domésticos.

El único método definitivo para quitar el sarro

Según los especialistas, la limpieza dental profesional es el único procedimiento seguro y eficaz para eliminar el sarro. Esta práctica es realizada por un odontólogo mediante instrumentos específicos, como curetas, raspadores dentales y equipos de ultrasonido, que permiten retirar la placa endurecida sin dañar las piezas dentales.

La recomendación general es realizar este tipo de limpieza cada seis meses, o como máximo una vez al año, dependiendo de la predisposición de cada persona a acumular sarro.

Las enfermedades que puede causar la acumulación de sarro

La presencia prolongada de sarro en la boca puede derivar en distintas patologías:

- Gingivitis: inflamación y sangrado de encías por acumulación de bacterias.

- Periodontitis: etapa más avanzada que provoca retracción de encías y pérdida del hueso que sostiene los dientes.

- Caries: las bacterias producen ácidos que dañan el esmalte y generan cavidades.

- Halitosis: el exceso de bacterias provoca mal aliento persistente.

- Sensibilidad dental: al quedar expuestas las raíces, aparecen molestias frente a alimentos fríos o calientes.

Cada cuánto ir al dentista para evitar el sarro

Además de mantener una correcta higiene diaria, los odontólogos recomiendan visitar al dentista de manera periódica. Lo ideal es hacerlo cada seis meses, aunque en algunos casos puede extenderse a una vez al año si no existen factores de riesgo.

Estas consultas permiten eliminar el sarro acumulado y prevenir enfermedades que, en casos avanzados, pueden derivar en la pérdida de piezas dentales.

Cómo lavarse bien los dientes para prevenir la formación de sarro

Una rutina de higiene adecuada es clave para evitar que la placa bacteriana se convierta en sarro. Los especialistas aconsejan:

- Cepillarse los dientes después de cada comida y antes de dormir, con movimientos cortos y suaves.

- Utilizar cepillos de cerdas suaves o medianas y evitar ejercer demasiada presión.

- Limpiar cuidadosamente la línea entre diente y encía.

- Usar hilo dental al menos una vez por día para eliminar la placa entre los dientes.

- Cepillar la lengua, donde también se acumulan bacterias y restos de comida.

Temas Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de TucumánDigital
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo
1

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: "En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo"

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores
2

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte
3

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?
4

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas
5

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

Qué puede pasar si Donald Trump ordena un ataque a Irán
6

Qué puede pasar si Donald Trump ordena un ataque a Irán

Más Noticias
Desde Tucumán hasta la alfombra roja de Hollywood: quién es la joven que participó en la premiere de Cumbres Borrascosas

Desde Tucumán hasta la alfombra roja de Hollywood: quién es la joven que participó en la premiere de Cumbres Borrascosas

Calor y tormentas fuertes: ¿qué regiones están bajo alerta roja, naranja y amarilla?

Calor y tormentas fuertes: ¿qué regiones están bajo alerta roja, naranja y amarilla?

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

Tucumán sigue en alerta amarilla este sábado: se esperan lluvias y tormentas

Octava Luna:la cartelera

Octava Luna:la cartelera

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo

La Provincia ratifica la suba en la cuota de la obra social: "En el Subsidio de Salud se hizo uso y abuso, venimos a sanearlo"

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores

Sube el combustible y se espera el impacto en los surtidores

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?

Comentarios