Zayn Malik anuncia gira en Argentina: todo sobre entradas, precios y fechas

El perfil bajo que mantiene detrás de entrevistas donde apenas musita sus respuestas queda enterrado cuando su voz se escucha a través del altoparlante. Zayn Malik dejó que su talento hiciera todo el ruido una vez que abandonó una de las bandas más famosas del mundo. Tras su salida de One Direction, el creador de Pillowtalk construyó su carrera de solista con su asombrosa voz, hipnóticos falsetes y melismas imponentes. Ahora apostará a todo su encanto en su primera gira solista en Argentina.