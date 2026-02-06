Zayn Malik anuncia gira en Argentina: todo sobre entradas, precios y fechas

El perfil bajo que mantiene detrás de entrevistas donde apenas musita sus respuestas queda enterrado cuando su voz se escucha a través del altoparlante. Zayn Malik dejó que su talento hiciera todo el ruido una vez que abandonó una de las bandas más famosas del mundo. Tras su salida de One Direction, el creador de Pillowtalk construyó su carrera de solista con su asombrosa voz, hipnóticos falsetes y melismas imponentes. Ahora apostará a todo su encanto en su primera gira solista en Argentina.
Zayn Malik reapareció entre las conversaciones de fanáticos tras anunciar su mayor gira en solitario, suceso que fue acompañado de otro sacudón: el lanzamiento de su quinto álbum de estudio bautizado como “Konnakol”. Así, el ex One Direction promocionará su nuevo proyecto en una travesía por el mundo que incluirá a la Argentina en el segmento latinoamericano.
El regreso más esperado tras una década
El artista británico regresará al país tras más de una década, luego de haber visitado la Argentina en 2014 como miembro de la boyband más aclamada del mundo, aunque en esta ocasión lo hará por primera vez en solitario. Las paradas de su tour incluirán además a México, Perú, Chile y Brasil.
Además de ser su tour debut como solista por el mundo, esta será la primera ocasión en que un ex One Direction se presenta en Argentina desde la trágica muerte de Liam Payne en un hotel del barrio de Palermo. Así, el artista celebrará su consolidado proyecto personal y recorrerá lo más destacado de su trayectoria, además de su nuevo material.
Fecha confirmada y venta de entradas
Su presentación en la Argentina tiene fecha para el martes 6 de octubre, en el marco de The Konnakol Tour, que servirá para dar a conocer el álbum homónimo que se estrenará el viernes 17 de abril.
La venta de entradas será exclusiva del portal del Movistar Arena, donde primero se habilitará una preventa Macro Selecta a partir del miércoles 11 de febrero a las 16 hs, un beneficio que también incluye la posibilidad de pagar en hasta seis cuotas sin interés. Luego será turno de la venta general, la cual se lanzará a partir del viernes 13 de febrero a las 16 hs.
Los precios recién se darán a conocer al momento de la preventa, por lo que se desconoce el rango de valores para los tickets del show de Zayn en el Movistar Arena. Además, al haber anunciado una única función, es evidente que habrá mucha demanda y será difícil que todos los fans queden contentos con la situación.