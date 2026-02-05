El Pacífico esconde olas de 35 metros: satélites confirman un fenómeno aterrador y extremo

El fenómeno fue detectado por los satélites SWOT, Jason-3, Sentinel-3 y FODA, que lograron medir crestas superiores a los 35 metros y rastrear la energía y los trenes de olas generados por la tormenta. Los registros mostraron cómo ese oleaje recorrió más de 24.000 kilómetros a lo largo de semanas, llegando incluso al Atlántico tropical entre el 21 de diciembre de 2024 y el 6 de enero de 2025.