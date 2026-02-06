“Punitivista e ilegal”: fuerte rechazo de Andhes por el traslado de adolescentes al penal de Benjamín Paz

En ese marco, citó datos presupuestarios que reflejan esa mirada: “Hoy el presupuesto del Ministerio de Seguridad representa alrededor del 12% del total provincial, mientras que el destinado al Ministerio de Desarrollo Social apenas alcanza el 4%. Esto habla claramente de una política que prioriza el encierro antes que el cuidado y la protección de los procesos de desarrollo propios de la niñez y la adolescencia”.