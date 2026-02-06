“Punitivista e ilegal”: fuerte rechazo de Andhes por el traslado de adolescentes al penal de Benjamín Paz
La organización Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) expresó este viernes un fuerte rechazo a la decisión del Gobierno provincial de trasladar adolescentes en conflicto con la ley penal a un pabellón que funcionará dentro del complejo penitenciario de Benjamín Paz. La medida, anunciada en enero y próxima a concretarse, fue calificada como “punitivista e ilegal” por organismos de derechos humanos.
En diálogo con LA GACETA, Julieta Santillán Juri, coordinadora del área de Niñez y Adolescencia de Andhes, advirtió que la iniciativa implica un grave retroceso en materia de políticas públicas vinculadas a la infancia y la adolescencia. “Estamos sumamente preocupadas por esta decisión, porque entendemos que es totalmente regresiva respecto de las políticas de niñez que se venían sosteniendo en base a estándares de derechos humanos”, sostuvo.
La referente remarcó que el traslado vulnera compromisos asumidos por el Estado argentino a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales, además de contradecir la legislación vigente. “Nuestra ley provincial de protección integral de niñez y adolescencias establece claramente un sistema que esta decisión desconoce y termina respondiendo a una lógica totalmente punitivista y totalmente ilegal”, afirmó.
Santillán Juri explicó que existe una prohibición expresa de alojar a niños, niñas y adolescentes en espacios compartidos con personas adultas privadas de la libertad. “Hay principios de especialidad muy claros: los lugares donde deben estar alojados los chicos y las chicas tienen que proponer una mirada socioeducativa, de reinserción social, con infraestructura adecuada y personal capacitado para garantizar sus derechos”, señaló.
Actualmente, indicó, son 10 los adolescentes alojados en el Instituto Roca, espacio específico para jóvenes en conflicto con la ley penal. En ese sentido, cuestionó que la alternativa sea trasladarlos a un penal para adultos. “Dentro de una cárcel de adultos no se respetan bajo ningún punto de vista los estándares que garantizan los derechos de los chicos y las chicas”, enfatizó.
Otro de los puntos críticos planteados por Andhes es la inversión necesaria para adaptar el pabellón en Benjamín Paz. Según explicó Santillán Juri, desde el Poder Ejecutivo se informó que la separación entre adultos y adolescentes se realizará mediante una lona. “Eso nos parece realmente muy peligroso”, alertó.
Además, cuestionó la orientación general de la política pública provincial. “Los recursos que se están destinando a esta decisión podrían invertirse en otros espacios donde realmente se necesita, sobre todo frente a la vulneración de derechos que atraviesan niños y adolescentes en los barrios populares”, sostuvo.
En ese marco, citó datos presupuestarios que reflejan esa mirada: “Hoy el presupuesto del Ministerio de Seguridad representa alrededor del 12% del total provincial, mientras que el destinado al Ministerio de Desarrollo Social apenas alcanza el 4%. Esto habla claramente de una política que prioriza el encierro antes que el cuidado y la protección de los procesos de desarrollo propios de la niñez y la adolescencia”.