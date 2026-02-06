¿En qué puesto quedó Osvaldo Jaldo en el ranking de gobernadores?

Los niveles de aceptación de las gestiones provinciales en la Argentina en febrero dejó un mapa político con contrastes marcados entre distritos y liderazgos. Así lo reflejó una encuesta de alcance federal realizada por CB Global Data, que midió la imagen positiva de gobernadores de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Los tres gobernadores mejor valorados de este mes por sus coprovincianos son Marcelo Orrego (San Juan), quien encabeza el ranking con un 60,1% de imagen positiva; seguido por Osvaldo Jaldo (Tucumán), con 58,5%; y en tercer lugar Claudio Poggi (San Luis), con un 56,2% de aprobación.
En el otro extremo del ranking, los gobernadores peor calificados del segundo mes del año son Alberto Weretilneck (Río Negro), quien se ubica en el último lugar con un 45,3% de imagen positiva; seguido por Gustavo Melella (Tierra del Fuego) con 46,5%; y Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires), con un 47,0% de aprobación.
En relación con las variaciones respecto de la medición anterior, el gobernador que registró el mayor crecimiento en su imagen positiva fue Rolando Figueroa (Neuquén), con una suba de +3,9 puntos porcentuales.
Por el contrario, según el ranking, la mayor caída del mes correspondió a Gustavo Melella (Tierra del Fuego), quien presentó una disminución de -3,4 puntos en su nivel de aprobación.