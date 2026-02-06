¿En qué puesto quedó Osvaldo Jaldo en el ranking de gobernadores?

En el ranking de mandatarios provinciales, Osvaldo Jaldo se consolidó como el gobernador con mejor valoración del país. El jefe del Ejecutivo tucumano encabezó la medición con un 60,3% de imagen positiva entre sus comprovincianos, resultado que lo ubicó por encima de Claudio Poggi, de San Luis, quien alcanzó un 58,6%, y de Marcelo Orrego, de San Juan, con un 56,9%.