Amaicha del Valle se prepara para vivir dos jornadas históricas con el Festival Pacha Rock 2026

La grilla reúne a bandas de distintos puntos del país, con un fuerte anclaje en la escena local y regional. Entre los artistas confirmados se encuentran Francheros (ex Mancha de Rolando), desde Buenos Aires; Zullka Wara de Amaicha del Valle; Melitón Arjona de Santa María; El Duende de Tafí del Valle; además de numerosas bandas de San Miguel de Tucumán. La propuesta se completa con coplas y vidalas interpretadas por referentes del valle, reafirmando el cruce entre rock y raíces ancestrales. La actividad se concentrará durante dos días en el Club Deportivo Amaicha.