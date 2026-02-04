Amaicha del Valle se prepara para vivir dos jornadas históricas con el Festival Pacha Rock 2026

Amaicha del Valle será este 6 y 7 de febrero escenario de una nueva edición del Festival Pacha Rock 2026, un encuentro que este año redobla la apuesta con dos jornadas a puro rock, una locación renovada y una propuesta artística, cultural y solidaria que promete marcar un hito en la región.
A diferencia de la edición anterior, el festival se desarrollará en un espacio especialmente acondicionado para que el público pueda disfrutar plenamente de la experiencia. El objetivo, según destacan desde la organización, es que el público sea parte activa del evento, compartiendo el espíritu comunitario que atraviesa a Pacha Rock desde su origen.
La grilla reúne a bandas de distintos puntos del país, con un fuerte anclaje en la escena local y regional. Entre los artistas confirmados se encuentran Francheros (ex Mancha de Rolando), desde Buenos Aires; Zullka Wara de Amaicha del Valle; Melitón Arjona de Santa María; El Duende de Tafí del Valle; además de numerosas bandas de San Miguel de Tucumán. La propuesta se completa con coplas y vidalas interpretadas por referentes del valle, reafirmando el cruce entre rock y raíces ancestrales. La actividad se concentrará durante dos días en el Club Deportivo Amaicha.
El entorno natural y la carga simbólica del lugar suman un valor diferencial. El festival se realizará en un estadio que supo recibir a artistas como Divididos y León Gieco, lo que refuerza el carácter histórico del encuentro. Desde la organización subrayan que se trata de una oportunidad única, no solo desde lo musical, sino también desde una perspectiva cultural y turística para la región.
Una de las particularidades de esta segunda edición será la ceremonia de iniciación del festival, que contará con la presencia simbólica de la Pachamama. El ritual busca pedir protección y promover el respeto mutuo con la Madre Tierra. En cuanto a los estilos musicales, la grilla reflejará la diversidad de la escena tucumana, con propuestas que van desde el reggae, hardcore, punk y pop, entre otros géneros. También habrá ferias de artesanos del valle.
El festival tendrá además un fuerte perfil solidario. Parte de lo recaudado será destinado a la Escuela N.º 10 “Claudia Vélez de Cano” de Amaicha del Valle y a la comuna local. En ese marco, la organización invita al público a colaborar con útiles escolares, teniendo en cuenta el inicio del ciclo lectivo tras el carnaval. Asimismo, se anunció que las entradas tendrán un valor popular y accesible para ambas jornadas.
El antecedente inmediato alimenta las expectativas: en la edición anterior se prometieron 12 horas de música y el festival terminó extendiéndose a 17. Para 2026, la meta es clara: 48 horas ininterrumpidas de rock. Incluso antes de cerrar la programación completa, el anuncio de una nueva edición ya había despertado consultas por entradas, un indicador del crecimiento sostenido del evento.
Aunque no se trata de un proyecto ambicioso en términos comerciales, desde la organización reconocen la complejidad logística que implica montar un festival de estas características “del otro lado de la montaña”, con más de 20 bandas, permisos y traslados. El desafío, aseguran, vale la pena si el resultado son dos jornadas memorables para músicos, público y comunidad.
Con identidad propia, compromiso territorial y espíritu solidario, Pacha Rock 2026 se consolida como una de las propuestas culturales más significativas del calendario musical del norte argentino.