Secciones
SociedadActualidad

Una falla en una línea de alta tensión dejó sin luz a varias localidades del sur tucumano

La interrupción del servicio duró aproximadamente 30 minutos y ya se restableció en las zonas afectadas.

Una falla en una línea de alta tensión dejó sin luz a varias localidades del sur tucumano
Hace 2 Hs

Un corte de luz afectó este jueves a varias localidades del sur de la provincia luego de que quedara fuera de servicio la Línea de Transporte en Alta Tensión “Independencia-Agua Blanca”.

Según informó la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET), “a las 15.10 queda fuera de servicio la Línea de Transporte en Alta Tensión ‘Independencia – Agua Blanca’, afectando el suministro eléctrico de las estaciones transformadoras ET Agua Blanca, ET Aguilares y ET Villa Quinteros”.

El incidente, que corresponde específicamente al sistema de transporte eléctrico, impactó en numerosas ciudades y zonas aledañas. Entre las principales localidades afectadas se encuentran Lules, Famaillá, Monteros, Concepción, Aguilares, Alberdi y La Cocha, además de otras áreas cercanas.

Desde la compañía aclararon que, si bien ya se identificó la línea donde se produjo la falla, aún no se conocen las causas. En ese sentido, explicaron que se trata de “instalaciones ajenas a nuestra operación”, por lo que el diagnóstico técnico depende del sistema de transporte eléctrico.

Minutos después, a las 15.43, la empresa confirmó que el problema quedó solucionado y se reestableció el servicio.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Pesar por la muerte de Ariel Lapetina, un periodista querido y respetado por sus colegas

Pesar por la muerte de Ariel Lapetina, un periodista querido y respetado por sus colegas

Cambios en el IPSST: actualizaron el Plan Complementario y ampliaron coberturas de salud

Cambios en el IPSST: actualizaron el Plan Complementario y ampliaron coberturas de salud

Lo más popular
El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos
1

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos

Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves
2

Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves

Habló la madre de uno de los detenidos por el ataque en Tafí del Valle: Mi hijo entró a separar y hoy está preso como un delincuente
3

Habló la madre de uno de los detenidos por el ataque en Tafí del Valle: "Mi hijo entró a separar y hoy está preso como un delincuente"

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?
4

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?

Lisandro Catalán propone eliminar las comunas rurales en Tucumán: Queremos terminar con el clientelismo
5

Lisandro Catalán propone eliminar las comunas rurales en Tucumán: "Queremos terminar con el clientelismo"

El crimen de Érika Antonella Álvarez: ¿Hubo un encuentro sexual en esa casa?
6

El crimen de Érika Antonella Álvarez: ¿Hubo un encuentro sexual en esa casa?

Más Noticias
Calor sofocante, cielo cargado y tormentas inminentes: así cambiará el tiempo en Tucumán

Calor sofocante, cielo cargado y tormentas inminentes: así cambiará el tiempo en Tucumán

Hombres “princesos”, red flags y pantallas: cómo se vinculan hoy los tucumanos

Hombres “princesos”, red flags y pantallas: cómo se vinculan hoy los tucumanos

Por qué WhatsApp pasaría a ser pago: ¿cuánto va a costar?

Por qué WhatsApp pasaría a ser pago: ¿cuánto va a costar?

Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves

Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves

Bill Gates dijo que se arrepiente de cada minuto que pasó con Jeffrey Epstein

Bill Gates dijo que se arrepiente de "cada minuto" que pasó con Jeffrey Epstein

Estos ocho alimentos que comés todos los días son ultraprocesados y no lo sabías

Estos ocho alimentos que comés todos los días son ultraprocesados y no lo sabías

Alerta amarilla en más de medio país: dónde se esperan tormentas fuertes y calor extremo

Alerta amarilla en más de medio país: dónde se esperan tormentas fuertes y calor extremo

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos

Comentarios