Una falla en una línea de alta tensión dejó sin luz a varias localidades del sur tucumano

Un corte de luz afectó este jueves a varias localidades del sur de la provincia luego de que quedara fuera de servicio la Línea de Transporte en Alta Tensión “Independencia-Agua Blanca”.
Según informó la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET), “a las 15.10 queda fuera de servicio la Línea de Transporte en Alta Tensión ‘Independencia – Agua Blanca’, afectando el suministro eléctrico de las estaciones transformadoras ET Agua Blanca, ET Aguilares y ET Villa Quinteros”.
El incidente, que corresponde específicamente al sistema de transporte eléctrico, impactó en numerosas ciudades y zonas aledañas. Entre las principales localidades afectadas se encuentran Lules, Famaillá, Monteros, Concepción, Aguilares, Alberdi y La Cocha, además de otras áreas cercanas.
Desde la compañía aclararon que, si bien ya se identificó la línea donde se produjo la falla, aún no se conocen las causas. En ese sentido, explicaron que se trata de “instalaciones ajenas a nuestra operación”, por lo que el diagnóstico técnico depende del sistema de transporte eléctrico.
Minutos después, a las 15.43, la empresa confirmó que el problema quedó solucionado y se reestableció el servicio.