Convocatoria de la Agencia I+D+i: financian proyectos científicos con hasta US$ 200.000

La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) informó la apertura de la convocatoria Apoyo a la Investigación Científica (AIC). La iniciativa financia proyectos científicos con hasta US$ 200.000 en aportes no reembolsables y busca fortalecer la transferencia de conocimiento hacia el sector productivo. La inscripción estará abierta hasta el 3 de marzo de 2026.
La convocatoria está orientada a proyectos que se enmarquen en ejes estratégicos como Agroindustria, Energía y Minería, y Salud, con especial énfasis en el desarrollo de tecnologías habilitantes, entre ellas la inteligencia artificial y la biotecnología. El objetivo es impulsar investigaciones que no solo generen conocimiento, sino que también tengan un impacto concreto en la producción y el desarrollo tecnológico del país.
Uno de los requisitos centrales de la línea AIC es la asociación obligatoria con una empresa privada, interesada en adoptar, validar o escalar los resultados del proyecto. De esta manera, la convocatoria promueve el trabajo conjunto entre científicos, tecnólogos y el sector productivo, acortando la distancia entre la investigación académica y su aplicación en la economía real.
Ciencia con impacto productivo
Cada proyecto podrá solicitar el equivalente en pesos de hasta US$ 200.000, monto que puede cubrir hasta el 80% del costo total de la iniciativa. El 20% restante deberá ser aportado como contraparte por las instituciones o empresas participantes, lo que refuerza el compromiso conjunto entre el sistema científico y el sector privado.
La convocatoria funciona bajo la modalidad de ventanilla abierta, por lo que los proyectos pueden presentarse en cualquier momento dentro del período vigente. Todas las postulaciones deberán realizarse a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), donde también se encuentra disponible la documentación necesaria, como el plan de trabajo y los modelos de cartas compromiso.
Desde la Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica (SCAIT) de la UNT informaron además que la gestión de la firma del Rector en las cartas compromiso será realizada por la propia Secretaría. Para ello, los equipos interesados deberán comunicarse antes del 23 de febrero al correo institucional correspondiente.
La convocatoria está dirigida a instituciones de investigación públicas y privadas sin fines de lucro, como universidades, centros de investigación y fundaciones. Para postularse, es requisito completar previamente el Registro de potenciales beneficiarios y cumplir con las bases y condiciones establecidas por la Agencia I+D+i, disponibles en: argentina.gob.ar/servicio/apoyo-la-investigacion-cientifica-aic#aquien