Convocatoria de la Agencia I+D+i: financian proyectos científicos con hasta US$ 200.000

La convocatoria está orientada a proyectos que se enmarquen en ejes estratégicos como Agroindustria, Energía y Minería, y Salud, con especial énfasis en el desarrollo de tecnologías habilitantes, entre ellas la inteligencia artificial y la biotecnología. El objetivo es impulsar investigaciones que no solo generen conocimiento, sino que también tengan un impacto concreto en la producción y el desarrollo tecnológico del país.