Secciones
SociedadClima y ecología

Si te interesa el activismo ambiental, Jóvenes por el Clima abrió su convocatoria

La agrupación invita a jóvenes a sumarse a sus espacios de militancia, formación y proyectos territoriales, con una convocatoria abierta hasta el 25 de enero.

CONVOCATORIA. Jóvenes por el Clima Tucumán busca sumar más jóvenes a sus proyectos, formaciones y acciones territoriales en 2026. CONVOCATORIA. Jóvenes por el Clima Tucumán busca sumar más jóvenes a sus proyectos, formaciones y acciones territoriales en 2026. / GENTILEZA DE LUCIA FIGUEROA
María José Monteros
Por María José Monteros Hace 40 Min

La agenda climática volvió a tomar fuerza en Tucumán por los últimos acontecimientos y las juventudes tienen un rol cada vez más activo dentro del ambientalismo local. Jóvenes por el Clima Tucumán, referente provincial dentro del movimiento nacional, abrió una nueva convocatoria para sumar integrantes que quieran formarse, participar en proyectos territoriales y construir comunidad. Desde la organización remarcan que no es necesaria experiencia previa, solo ganas de aportar y trabajar colectivamente.

LA GACETA charló con Lucía Figueroa, coordinadora general del espacio, quien compartió los principales ejes de trabajo para los próximos meses y el objetivo de seguir ampliando la participación juvenil. El formulario de inscripción ya está disponible y la invitación está dirigida a estudiantes, profesionales, personas que recién comienzan su militancia y jóvenes que buscan un lugar para involucrarse en temas socioambientales.

Áreas abiertas para participar

Quienes completen el formulario podrán elegir el área que más se alinee con sus intereses. La propuesta incluye cuatro espacios centrales que funcionan de manera colaborativa:

- Comunicación política: producción de contenidos, campañas y estrategias para visibilizar problemáticas ambientales.

- Incidencia política y territorial: participación en proyectos provinciales, articulación con organizaciones y trabajo comunitario.

- Sostenibilidad económica: planificación, recursos y apoyo a la estructura interna del movimiento.

- Formación y bienestar militante: talleres, espacios de cuidado y acompañamiento para fortalecer la experiencia dentro del colectivo.

Cada área cuenta con equipos activos que organizan actividades semanales y espacios de encuentro, lo que permite que quienes ingresen puedan integrarse de manera progresiva.

Proyectos en marcha hasta abril

Figueroa adelantó que el movimiento trabaja desde enero en una serie de iniciativas destinadas a fortalecer el impacto juvenil. Uno de los proyectos más destacados es un ideatón donde militantes podrán diseñar y planificar propuestas con impacto real en las juventudes, en el territorio y en la agenda política local. El objetivo es que las nuevas incorporaciones también puedan sumarse a estas instancias creativas.

Además, informaron que en las próximas semanas se abrirá la convocatoria para participar de un campamento nacional que reunirá a más de 2.000 jóvenes de todo el país. Será un espacio formativo clave para debatir, capacitarse y construir lineamientos comunes del ambientalismo nacional, por lo que la organización espera que quienes se sumen ahora puedan formar parte de esa experiencia.

Cómo inscribirse

La inscripción está disponible a través de un formulario online: https://docs.google.com/forms/ y permanece abierta hasta el 25 de enero. Las redes sociales del movimiento funcionan como canal directo para consultas y también está disponible el contacto de la coordinación para orientar a quienes quieran sumarse.

Instagram: @jovenesporelclima.tuc / @jovenesporelclimarg

Contacto de coordinación: 3815315928 (Lucía Figueroa).

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tiempo en Tucumán: ¿lloverá todo el fin de semana?

Tiempo en Tucumán: ¿lloverá todo el fin de semana?

Las precipitaciones no cesan: ¿hasta cuándo lloverá en Tucumán?

Las precipitaciones no cesan: ¿hasta cuándo lloverá en Tucumán?

Lo más popular
Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la línea narco en el crimen de Érika Álvarez
1

Una transferencia sospechosa, la nueva pista que podría confirmar la "línea narco" en el crimen de Érika Álvarez

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades
2

Jaldo cerró un ciclo en la Caja Popular y nombra nuevas autoridades

Quebrachito tranqueño 2027 y la política en 2X
3

Quebrachito tranqueño 2027 y la política en 2X

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos
4

Guía de precios para viajar a Tafí del Valle: alojamiento, gastronomía, paseos y regalos

Tucumán despide la semana con una jornada calurosa y alerta amarilla
5

Tucumán despide la semana con una jornada calurosa y alerta amarilla

Los vecinos de Felipe “El Militar” Sosa están aterrados por el caso
6

Los vecinos de Felipe “El Militar” Sosa están aterrados por el caso

Más Noticias
La música no da para vivir, pero el sueño sigue: la historia del albañil que emociona con su canto en Tafí del Valle

"La música no da para vivir, pero el sueño sigue": la historia del albañil que emociona con su canto en Tafí del Valle

La Anmat prohibió protectores solares, cosméticos, productos capilares y artículos de limpieza

La Anmat prohibió protectores solares, cosméticos, productos capilares y artículos de limpieza

Cantar cuando algo bueno está por suceder: el ritual de Ernesto Bajda, creador del vino más premiado de Catena Zapata

Cantar cuando algo bueno está por suceder: el ritual de Ernesto Bajda, creador del vino más premiado de Catena Zapata

Alerta sanitaria en Florianópolis: más de un tercio de las playas no es apto para el baño

Alerta sanitaria en Florianópolis: más de un tercio de las playas no es apto para el baño

Tucumán despide la semana con una jornada calurosa y alerta amarilla

Tucumán despide la semana con una jornada calurosa y alerta amarilla

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Alerta naranja y amarilla: habrá tormentas severas y mucho calor en gran parte del país

Situación de los diques: “Escaba y El Cadillal erogaron agua de manera paulatina”

Situación de los diques: “Escaba y El Cadillal erogaron agua de manera paulatina”

El Cristo de la Quebradita estrena mirador y vuelve a brillar en Tafí del Valle

El Cristo de la Quebradita estrena mirador y vuelve a brillar en Tafí del Valle

Comentarios