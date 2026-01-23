Si te interesa el activismo ambiental, Jóvenes por el Clima abrió su convocatoria

Proyectos en marcha hasta abril

Figueroa adelantó que el movimiento trabaja desde enero en una serie de iniciativas destinadas a fortalecer el impacto juvenil. Uno de los proyectos más destacados es un ideatón donde militantes podrán diseñar y planificar propuestas con impacto real en las juventudes, en el territorio y en la agenda política local. El objetivo es que las nuevas incorporaciones también puedan sumarse a estas instancias creativas.