Si te interesa el activismo ambiental, Jóvenes por el Clima abrió su convocatoria

La agenda climática volvió a tomar fuerza en Tucumán por los últimos acontecimientos y las juventudes tienen un rol cada vez más activo dentro del ambientalismo local. Jóvenes por el Clima Tucumán, referente provincial dentro del movimiento nacional, abrió una nueva convocatoria para sumar integrantes que quieran formarse, participar en proyectos territoriales y construir comunidad. Desde la organización remarcan que no es necesaria experiencia previa, solo ganas de aportar y trabajar colectivamente.
LA GACETA charló con Lucía Figueroa, coordinadora general del espacio, quien compartió los principales ejes de trabajo para los próximos meses y el objetivo de seguir ampliando la participación juvenil. El formulario de inscripción ya está disponible y la invitación está dirigida a estudiantes, profesionales, personas que recién comienzan su militancia y jóvenes que buscan un lugar para involucrarse en temas socioambientales.
Áreas abiertas para participar
Quienes completen el formulario podrán elegir el área que más se alinee con sus intereses. La propuesta incluye cuatro espacios centrales que funcionan de manera colaborativa:
- Comunicación política: producción de contenidos, campañas y estrategias para visibilizar problemáticas ambientales.
- Incidencia política y territorial: participación en proyectos provinciales, articulación con organizaciones y trabajo comunitario.
- Sostenibilidad económica: planificación, recursos y apoyo a la estructura interna del movimiento.
- Formación y bienestar militante: talleres, espacios de cuidado y acompañamiento para fortalecer la experiencia dentro del colectivo.
Cada área cuenta con equipos activos que organizan actividades semanales y espacios de encuentro, lo que permite que quienes ingresen puedan integrarse de manera progresiva.
Proyectos en marcha hasta abril
Figueroa adelantó que el movimiento trabaja desde enero en una serie de iniciativas destinadas a fortalecer el impacto juvenil. Uno de los proyectos más destacados es un ideatón donde militantes podrán diseñar y planificar propuestas con impacto real en las juventudes, en el territorio y en la agenda política local. El objetivo es que las nuevas incorporaciones también puedan sumarse a estas instancias creativas.
Además, informaron que en las próximas semanas se abrirá la convocatoria para participar de un campamento nacional que reunirá a más de 2.000 jóvenes de todo el país. Será un espacio formativo clave para debatir, capacitarse y construir lineamientos comunes del ambientalismo nacional, por lo que la organización espera que quienes se sumen ahora puedan formar parte de esa experiencia.
Cómo inscribirse
La inscripción está disponible a través de un formulario online: https://docs.google.com/forms/ y permanece abierta hasta el 25 de enero. Las redes sociales del movimiento funcionan como canal directo para consultas y también está disponible el contacto de la coordinación para orientar a quienes quieran sumarse.
Instagram: @jovenesporelclima.tuc / @jovenesporelclimarg
Contacto de coordinación: 3815315928 (Lucía Figueroa).