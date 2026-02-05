Formado en la escuela pública, con 20 años alcanzó una de las becas más difíciles del mundo

Algunas historias no sorprenden por el golpe de suerte, sino por la constancia con la que una vocación se va afirmando con los años. La de Valentín Poggio es una de ellas. A los 20 años, egresado de una escuela técnica pública de La Plata, fue aceptado para cursar la carrera de Física en la Universidad de Harvard con una beca integral que garantiza la totalidad de sus estudios: matrícula, alojamiento, manutención y pasajes a la Argentina durante los cuatro años de formación. El recorrido que lo llevó hasta una de las universidades más prestigiosas del mundo fue reconstruido por LA NACIÓN a partir de su propio testimonio.