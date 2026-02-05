Cómo es la Ciudad Universitaria de Córdoba

Más de 100 hectáreas, miles de estudiantes por día y una vida que no se apaga nunca. La Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) es mucho más que un campus: es una ciudad dentro de la ciudad, donde conviven aulas, bibliotecas, museos, espacios verdes y una intensa agenda cultural y política. Con más de 115.000 alumnos activos, se consolida como uno de los polos educativos más importantes del país.
Ubicada en la zona centro-sur de Córdoba capital, junto al Parque Sarmiento y el barrio Nueva Córdoba, la Ciudad Universitaria concentra a la mayoría de las facultades de la UNC y también a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), convirtiéndose en un punto clave para la vida académica argentina.
Un campus que funciona como una ciudad
El predio fue pensado para que estudiar no sea solo cursar materias. Calles internas, pasajes arbolados y espacios abiertos conectan edificios históricos con nuevas construcciones, en un entorno diseñado para el encuentro, el debate y la circulación constante de estudiantes.
La infraestructura impresiona: 25 bibliotecas, 17 museos, más de 100 centros de investigación, laboratorios especializados, dos observatorios astronómicos, escuelas secundarias, un campo de fútbol y hasta una reserva natural. Todo convive en un mismo espacio, pensado para responder a las múltiples dimensiones de la vida universitaria.
Además de su rol académico, la Ciudad Universitaria es un punto de referencia cultural para toda Córdoba. Allí se realizan actividades artísticas, ferias, charlas, muestras y eventos abiertos a la comunidad, lo que refuerza su carácter de espacio público y social.
Del proyecto original a la universidad actual
La historia del campus se remonta a principios del siglo XX, cuando surgió la idea de reunir a todas las facultades en un solo predio, lejos del centro. Sin embargo, recién a partir de 1957, bajo el diseño del arquitecto Jorge Sabaté, comenzó a tomar forma la Ciudad Universitaria tal como se la conoce hoy.
Muchos de sus edificios más emblemáticos —como el Pabellón Argentina, sede del Rectorado— combinan valor histórico con uso cotidiano. Otros pabellones, identificados con nombres de países, reflejan distintas etapas arquitectónicas y políticas del país.
Hoy, la Ciudad Universitaria no solo recibe a quienes estudian allí. Vecinos, turistas y familias la recorren a diario, ya sea para disfrutar de sus espacios verdes, asistir a eventos culturales o simplemente atravesarla como parte del pulso urbano de Córdoba.