Cómo es la Ciudad Universitaria de Córdoba

Más de 100 hectáreas, miles de estudiantes por día y una vida que no se apaga nunca. La Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) es mucho más que un campus: es una ciudad dentro de la ciudad, donde conviven aulas, bibliotecas, museos, espacios verdes y una intensa agenda cultural y política. Con más de 115.000 alumnos activos, se consolida como uno de los polos educativos más importantes del país.